Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказида
Испания терма жамоаси финалда Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор Жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритгач, Мадрид кўчаларида ғалабани тантанали равишда нишонлади. Очиқ автобусдаги парад давомида футболчилар минглаб мухлислар қуршовида пойтахт бўйлаб сайр қилиб, унутилмас лаҳзаларни тақдим этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Тантананинг асосий қаҳрамонларидан бири Барселона ёш юлдузи Ламине Ямал бўлди. 17 ёшли иқтидор эгаси микрофонни қўлига олиб, машҳур хонанда Бад Буннй тароналарини куйлаши мухлислар томонидан олқишлар билан кутиб олинди. Ямал ўзининг яқин дўсти Нико Виллиаms билан биргаликда парад давомида рақсга тушиб, жамоанинг юқори кайфиятини таъминлаб турди.
Ферран Торрес ва унинг ўзига хос услубиҒалаба голининг муаллифи Ферран Торрес эса ўзининг кийиниш услуби билан барчанинг эътиборини тортди. Ҳужумчи АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп услубидаги қизил кепкада кўриниш берди. Кепкада "Маке Спаин Греат Агаин" (Испанияни яна буюк қилайлик) деган ёзув туширилган бўлиб, бу бир кун аввал футболчиларга медалларни топширган АҚШ президентига ўзига хос ишора сифатида баҳоланди.
Байрам тадбирлари Мадриднинг машҳур Сибелес майдонида янада ҳиссиётларга бой тарзда давом этди. Жамоа сардори Родри мухлисларга мурожаат қилиб, ушбу муваффақият ортида турган бирлик ҳақида гапирди. У ўз нутқида финал қаҳрамони Ферран Торресни алоҳида эътироф этди.
"Биз Жаҳон чемпиони бўлдик! Энди бизда иккита олтин юлдуз бор. Бугун мен адолатсиз танқид қилинган, аммо Испания футболи тарихига кирган бир инсонни – Ферранни ёдга олмоқчиман. Бу йигитлар шунчаки ажойиб", – деди Родри ўз нутқида. Маълумот ўрнида, Испания терма жамоаси ўзининг илк Жаҳон чемпионлигини 2010-йилда қўлга киритган эди.
Бош мураббий Луис де ла Фуенте ҳам мухлисларга миннатдорчилик билдириб, жамоасидаги 26 нафар футболчини дунёнинг энг яхшилари деб атади. Унинг таъкидлашича, жамоавий бирдамлик Испанияни яна бир бор дунё футболи чўққисига олиб чиқди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Испания учун янги олтин даврнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда.
…