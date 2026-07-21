Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказида

·131·Спорт
Испания Жаҳон чемпионлигини нишонламоқда: Ламине Ямал ва Ферран Торрес диққат марказида

Испания терма жамоаси финалда Аргентинани 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор Жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритгач, Мадрид кўчаларида ғалабани тантанали равишда нишонлади. Очиқ автобусдаги парад давомида футболчилар минглаб мухлислар қуршовида пойтахт бўйлаб сайр қилиб, унутилмас лаҳзаларни тақдим этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Тантананинг асосий қаҳрамонларидан бири Барселона ёш юлдузи Ламине Ямал бўлди. 17 ёшли иқтидор эгаси микрофонни қўлига олиб, машҳур хонанда Бад Буннй тароналарини куйлаши мухлислар томонидан олқишлар билан кутиб олинди. Ямал ўзининг яқин дўсти Нико Виллиаms билан биргаликда парад давомида рақсга тушиб, жамоанинг юқори кайфиятини таъминлаб турди.

Ферран Торрес ва унинг ўзига хос услуби

Ғалаба голининг муаллифи Ферран Торрес эса ўзининг кийиниш услуби билан барчанинг эътиборини тортди. Ҳужумчи АҚШнинг собиқ президенти Доналд Трумп услубидаги қизил кепкада кўриниш берди. Кепкада "Маке Спаин Греат Агаин" (Испанияни яна буюк қилайлик) деган ёзув туширилган бўлиб, бу бир кун аввал футболчиларга медалларни топширган АҚШ президентига ўзига хос ишора сифатида баҳоланди.

Байрам тадбирлари Мадриднинг машҳур Сибелес майдонида янада ҳиссиётларга бой тарзда давом этди. Жамоа сардори Родри мухлисларга мурожаат қилиб, ушбу муваффақият ортида турган бирлик ҳақида гапирди. У ўз нутқида финал қаҳрамони Ферран Торресни алоҳида эътироф этди.

"Биз Жаҳон чемпиони бўлдик! Энди бизда иккита олтин юлдуз бор. Бугун мен адолатсиз танқид қилинган, аммо Испания футболи тарихига кирган бир инсонни – Ферранни ёдга олмоқчиман. Бу йигитлар шунчаки ажойиб", – деди Родри ўз нутқида. Маълумот ўрнида, Испания терма жамоаси ўзининг илк Жаҳон чемпионлигини 2010-йилда қўлга киритган эди.

Бош мураббий Луис де ла Фуенте ҳам мухлисларга миннатдорчилик билдириб, жамоасидаги 26 нафар футболчини дунёнинг энг яхшилари деб атади. Унинг таъкидлашича, жамоавий бирдамлик Испанияни яна бир бор дунё футболи чўққисига олиб чиқди. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу ғалаба Испания учун янги олтин даврнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда.

ИспанияЖаҳон ЧемпионатиЛамине ЯмалФерран ТорресФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгиламоқчими: Миш-миш ва ҳақиқатБугун, 12:15«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...Бугун, 12:00Родри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритдиРодри Реал Мадрид қизиқишлари марказида: Ман Сити бош мураббийи вазиятга ойдинлик киритдиБугун, 11:54«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилдиБугун, 10:04ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?Бугун, 09:59 Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди» Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди»Бугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди