Ламин Ямал севгилиси Инес Гарсия билан қандай танишган?
Сўнгги пайтларда кўплаб мухлислар Ламин Ямалнинг нафақат майдондаги ўйини, балки феъл-атворида ҳам сезиларли ўзгариш кузатилаётганини таъкидламоқда. Хўш, ёш футболчининг бу қадар вазмин ва ишончли бўлиб қолишига нима сабаб бўлди?
Маълумотларга кўра, Ламин ва Инес Гарсия Сантос дастлаб интернет орқали танишган. Улар учрашишдан аввал узоқ вақт ёзишиб юрган, муносабатлари эса 2026 йил бошида бошланган. Бироқ футболчи бу ҳақда узоқ вақт давомида оммага ҳеч қандай маълумот бермаган.
21 ёшли Инес Гарсия Сантос Испаниянинг Севиля шаҳрида туғилган таниқли блогер ҳисобланади. У мода, гўзаллик ва саёҳат мавзуларида контент тайёрлайди. Инес камтаринлиги, хотиржамлиги ҳамда шахсий ҳаётини омма эътиборидан четда сақлашга интилиши билан танилган.
Мухлисларнинг фикрича, айнан Инес билан танишганидан кейин Ямал ҳаётида янги босқич бошланган. Илгари майдон ташқарисидаги воқеалар билан тез-тез муҳокамаларга сабаб бўлиб турадиган футболчи бугун анча босиқ ва вазмин кўринмоқда.
Бу ўзгариш унинг майдондаги ҳаракатларида ҳам сезилаётгандек. Ямал ўйин давомида янада ишончли ҳаракат қилмоқда, муҳим вазиятларда эса қарорларни хотиржам қабул қилаётгани кўпчиликнинг эътиборини тортмоқда. Инес эса имкон қадар муҳим учрашувларда трибунадан уни қўллаб-қувватлаб келмоқда.
Албатта, футболчининг муваффақиятларини фақат севги билан боғлаш тўғри бўлмайди. Бироқ мухлислар Ямал Инес билан танишганидан сўнг ҳаётда ҳам, футболда ҳам янада хотиржам ва босиқроқ кўрина бошлаганини таъкидламоқда. Балки унинг ҳаётида айнан шундай инсоннинг пайдо бўлиши ижобий ўзгаришларга туртки бергандир.
…