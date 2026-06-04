Субстакк муаллифлар учун Реплй Рулес функциясини ишга туширди
Субстакк платформаси чоршанба куни муаллифларга ўз аудиторияси билан мулоқотни яхшироқ назорат қилиш имконини берувчи янги “Реплй Рулес” функциясини эълон қилди. Ушбу восита ёрдамида контент яратувчилар ўз постлари, Нотес ёки Чат бўлимларидаги изоҳлар учун махсус қоидаларни белгилашлари мумкин. Масалан, муаллифлар сунъий интеллект томонидан яратилган “AI слоп” матнларни, ҳақоратли сўзларни тақиқлаши ёки ҳатто изоҳларни фақат ҳайку жанрида ёзишни талаб қилиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Субстакк тушунтиришича, тизим фойдаланувчиларнинг ҳаракатларидан, жумладан, қайси жавоблар яширилаётганидан сабоқ олади ва муаллифнинг афзалликларига мос келмайдиган изоҳларни автоматик равишда фильтрлайди. Муаллифлар яширилган изоҳларни кўриш ҳуқуқига эга ва агар фикрлари ўзгарса, уларни яна кўринадиган қилишлари мумкин. Ҳозирда Реплй Рулес функцияси барча инглиз тилидаги нашрлар учун амал қилмоқда.
Платформа ҳар доим марказлашмаган модерация ёндашувига амал қилиб келган, яни ёзувчилар ўз ҳамжамиятларини ўзлари назорат қиладилар. Муаллифларда постларни қулфлаш, изоҳларни ўчириш ҳамда фойдаланувчиларни блоклаш каби воситалар мавжуд эди. Янги функция ҳар бир изоҳни қўлда текшириш заруриятини камайтириши кутилмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, Субстакк ўзининг модерация сиёсати, айниқса ўта ўнг қанот нашрларга нисбатан юmsҳоқлиги сабабли танқид қилинган. Танқидчиларнинг фикрича, бундай ёндашув зарарли риториканинг ривожланишига йўл очади. Субстакк эса ўз навбатида турли хил онлайн маданиятларнинг гуллаб-яшнаши учун энг яхши шароитларни яратишга интилаётганини ва бу йўлда қийин қарорларга дуч келаётганини таъкидлади.
Жорий йилда Субстакк бир қатор янгиланишларни амалга оширди. Жумладан, муаллифлар учун видео ёзиш ва нашр этиш студияси ҳамда обуначилар учун видео постлар ва жонли эфирларни телевизорда томоша қилиш имконини берувчи ТВ апп иловаси ишга туширилди.
…