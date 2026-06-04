Субстакк муаллифлар учун Реплй Рулес функциясини ишга туширди

·35·Техно
Субстакк муаллифлар учун Реплй Рулес функциясини ишга туширди
Аудио версияси

Субстакк платформаси чоршанба куни муаллифларга ўз аудиторияси билан мулоқотни яхшироқ назорат қилиш имконини берувчи янги “Реплй Рулес” функциясини эълон қилди. Ушбу восита ёрдамида контент яратувчилар ўз постлари, Нотес ёки Чат бўлимларидаги изоҳлар учун махсус қоидаларни белгилашлари мумкин. Масалан, муаллифлар сунъий интеллект томонидан яратилган “AI слоп” матнларни, ҳақоратли сўзларни тақиқлаши ёки ҳатто изоҳларни фақат ҳайку жанрида ёзишни талаб қилиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Субстакк тушунтиришича, тизим фойдаланувчиларнинг ҳаракатларидан, жумладан, қайси жавоблар яширилаётганидан сабоқ олади ва муаллифнинг афзалликларига мос келмайдиган изоҳларни автоматик равишда фильтрлайди. Муаллифлар яширилган изоҳларни кўриш ҳуқуқига эга ва агар фикрлари ўзгарса, уларни яна кўринадиган қилишлари мумкин. Ҳозирда Реплй Рулес функцияси барча инглиз тилидаги нашрлар учун амал қилмоқда.

Платформа ҳар доим марказлашмаган модерация ёндашувига амал қилиб келган, яни ёзувчилар ўз ҳамжамиятларини ўзлари назорат қиладилар. Муаллифларда постларни қулфлаш, изоҳларни ўчириш ҳамда фойдаланувчиларни блоклаш каби воситалар мавжуд эди. Янги функция ҳар бир изоҳни қўлда текшириш заруриятини камайтириши кутилмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, Субстакк ўзининг модерация сиёсати, айниқса ўта ўнг қанот нашрларга нисбатан юmsҳоқлиги сабабли танқид қилинган. Танқидчиларнинг фикрича, бундай ёндашув зарарли риториканинг ривожланишига йўл очади. Субстакк эса ўз навбатида турли хил онлайн маданиятларнинг гуллаб-яшнаши учун энг яхши шароитларни яратишга интилаётганини ва бу йўлда қийин қарорларга дуч келаётганини таъкидлади.

Жорий йилда Субстакк бир қатор янгиланишларни амалга оширди. Жумладан, муаллифлар учун видео ёзиш ва нашр этиш студияси ҳамда обуначилар учун видео постлар ва жонли эфирларни телевизорда томоша қилиш имконини берувчи ТВ апп иловаси ишга туширилди.

СубстаккТехнологияМодерацияИжтимоий ТармоқКонтент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади