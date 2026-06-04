Алпҳабет компанияси Google AI учун рекорд даражадаги 85 миллиард доллар йиғди

·44·Техно
Алпҳабет компанияси Google AI учун рекорд даражадаги 85 миллиард доллар йиғди
Аудио версияси

Алпҳабет компаниясининг 85 миллиард долларлик акциялар савдоси инвесторларнинг сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган иштиёқи нақадар юқори эканлигини кўрсатди. Дастлаб компания 40 миллиард долларлик турли турдаги қимматли қоғозларни сотишни режалаштирган эди, бироқ талаб кутилганидан анча юқори бўлгани сабабли биринчи босқичнинг ўзидаёқ 45 миллиард доллар жалб қилинди. Бу ҳақда бош директор Sundar Pichai ўзининг Х платформасидаги саҳифасида маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу йирик битимда Уоррен Баффет бошқарувидаги Беркшире Ҳатавай компанияси ҳам иштирок этиб, 10 миллиард долларлик акцияларни сотиб олди. Алпҳабет келаси чоракда яна 40 миллиард долларлик акциялар сотишни режалаштирмоқда. Умумий 85 миллиард долларлик кўрсаткич 2010-йилда Бразилиянинг Петролео Брасилеиро СА компанияси томонидан ўрнатилган 70 миллиард долларлик рекордни янгилади.

Жалб қилинган маблағлар тўлиқлигича AI йўналишини ривожлантиришга сарфланади. Sundar Pichai таъкидлашича, бу инвестиция стратегияси корхоналар ва истеъмолчилар томонидан ортиб бораётган талабни қондиришга қаратилган. Google И/О конференциясида маълум қилинганидек, компания йил якунига қадар AI инфратузилмаси ва маълумотлар марказлари учун 180-190 миллиард доллар атрофида капитал харажатлар амалга оширишни кўзламоқда.

Алпҳабет муваффақияти бутун AI бозори учун ижобий сигнал ҳисобланади. Бу ҳолат Anthropic, OpenAI ва ҳатто SpaceX каби компанияларнинг келажакдаги ИПО жараёнлари учун йўл очади. Институционал инвесторлар сунъий интеллект соҳасига катта маблағ тикишга тайёр эканликларини намойиш этишди.

Келгуси беш йил ичида AI соҳасига қарийб 8 триллион доллар миқдорида инвестиция киритилиши кутилмоқда. Бундай улкан маблағлар компания даромадлари, кредитлар ва акциялар савдоси ҳисобидан шаклланиши керак. Ҳозирда асосий масала — оммавий бозорлар узоқ вақт давомида бундай катта ҳажмдаги инвестицияларни қабул қилишга тайёрми ёки йўқлигида қолмоқда.

АлпҳабетGoogleСунъий IntelлектИнвестицияSundar Pichai
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади