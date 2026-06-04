Google ҳаётингизни мультфильмга айлантирувчи Дреамбеанс иловасини тақдим этди

·53·Техно
Google ҳаётингизни мультфильмга айлантирувчи Дреамбеанс иловасини тақдим этди
Аудио версияси

Google Лабс экспериментал маҳсулотлар жамоаси iOS ва Android фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган янги Дреамбеанс иловасини ишга туширди. Ушбу ноодатий номли дастур фойдаланувчининг кундалик ҳаётини таҳлил қилиб, уни анимацион ҳикоялар кўринишида тақдим этади. Лойиҳа раҳбари Гозде Ознурнинг сўзларига кўра, илова Google хизматларидаги маълумотлардан фойдаланиб, фойдаланувчи учун махсус иллюстрацион тавсиялар яратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Дреамбеанс фойдаланувчи рухсати билан Gmail, Календар, Пҳотос, YouTube ва Сеарч Ҳисторй каби иловалардаги маълумотларни боғлайди. Масалан, агар тақвимингизда янги кучукча сотиб олиш белгиланган бўлса, илова уй ҳайвони билан яшаш бўйича қизиқарли маслаҳатларни мультфильм услубида кўрсатади. Шунингдек, у сиз яшайдиган ҳудуддаги янги қаҳвахоналар ёки сизни қизиқтириши мумкин бўлган тадбирлар ҳақида ҳам ҳикоя қилиши мумкин.

Илованинг ўзига хос жиҳати шундаки, у чексиз контент айлантириш (дооmsкроллинг) одатига қарши курашиш учун ишлаб чиқилган. Дреамбеанс кунига фақат 10 тадан 14 тагача чекланган ҳикоялар тўпламини тақдим этади. Бу фойдаланувчини иловада узоқ қолиб кетмасликка ва олинган ғоялар асосида реал ҳаётда фаол бўлишга ундайди.

Maxфийлик масаласига келсак, Google ушбу маълумотлар фақат фойдаланувчининг ўзига кўринишини ва хавфсиз эканлигини таъкидламоқда. Фойдаланувчилар исталган вақтда ўз маълумотларини ўчириб ташлашлари ёки қайси хизматларни иловага улашни ўзлари танлашлари мумкин. Ноодатий ном эса тизимнинг фойдаланувчи ухлаб ётганида маълумотларни қайта ишлаш хусусиятига ишора қилади.

GoogleДреамбеансСунъий IntelлектGoogle ЛабсМобил Илова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан ҳайратланарли суратлар: Космонавтлар Ер атрофини тўрт марта айланиб чиқдиБугун, 07:53Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади