Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратди

·51·Техно
Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратди
Аудио версияси

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчиси @тестерлабор Grok Буилд платформасидан киберпанк услубидаги браузер пойга ўйинини яратишни сўради. Сунъий интеллект мустақил равишда код ёзди ва Grok Имагине ёрдамида автомобиллар, трассалар, меню ва бошқа визуал элементларни генерация қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тайёр прототип қўшимча таҳрирларсиз тўғридан-тўғри браузерда ишга тушди. Ўйинда Неон Циркуит ва Миднигҳт Канён каби бир нечта трассалар, автомобиллар танлови, тезлаштиргичлар ва аркада физикаси мавжуд. Намойиш этилган видеода бош менюдан тортиб, тўқнашувлар билан кечадиган пойга жараёнигача бўлган тўлиқ сикл кўрсатилган.

Ушбу лойиҳа Grok код ёзиш ва тасвирларни яратишни ягона жараёнга қандай бирлаштираётганига мисол бўлди. Мазкур хабарни Elon Musk'нинг ўзи ҳам улашди. Миллиарднинг таъкидлашича, Grok Буилд ҳар куни такомиллашиб бормоқда ва жамоа ҳафтасига 7 кун ишламоқда.

Elon Musk аввалроқ Grok 2026-йилга бориб тўлиқ метражли видеоўйинлар яратиш имкониятига эга бўлишини вада қилган эди. Шунингдек, у Grok 5 модели учун SpaceX компаниясининг К тилида ёзилган хусусий платформасидан фойдаланилишини тасдиқлади.

Эслатиб ўтамиз, яқинда SpaceX AI компанияси Grok Буилд — буйруқлар сатрига эга инновацион агентлик воситасининг бета-версиясини ишга туширганини эълон қилган эди.

Elon MuskGrok БуилдSpaceX AIСунъий IntelлектВидеоўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолдиБугун, 07:22Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратди – Zamin.uz, 04.06.2026