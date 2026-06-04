iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолди
Россиянинг Max мессенжери ишлаб чиқувчилари iPhone қурилмаларида пуш-билдиришномаларни етказиб беришда муаммолар юзага келганини маълум қилди. Сервис матбуот хизмати маълумотларига кўра, илова App Store дўконидан олиб ташланганидан сўнг, iOS тизими билдиришнома токенини автоматик равишда бекор қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Натижада, сервер муайян смартфонга пуш-хабарларни юбориш имкониятини йўқотади ва фойдаланувчи фон режимида янги хабарларни қабул қилмай қўяди. Барча кирувчи хабарлар фақат илова қўлда ишга туширилганда ва чат янгилангандагина кўринади. Бу эса мессенжердан фойдаланишнинг асосий сценарийси — тезкор хабардор бўлиш функциясини амалда йўққа чиқаради.
Бундай ҳолатда сервис функционаллигининг бир қисми ўз самарадорлигини йўқотади, чунки фойдаланувчилар иловани қайта очмагунларига қадар муҳим хабарларни ўтказиб юборишлари мумкин. Аввалроқ Max мессенжери App Store платформасидан юклаб олиш учун ёпиқ қилингани хабар берилган эди. Ҳозирда лойиҳа жамоаси ушбу ҳодиса сабабларини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.
Max — VK холдинги томонидан ишлаб чиқилган Россия давлат мессенжери бўлиб, у мулоқот, бизнес ва давлат хизматларидан фойдаланиш учун миллий платформа сифатида тақдим этилган. Ушбу илова Россияда сотиладиган барча смартфонларга мажбурий равишда ўрнатилган бўлиши лозим эди.
…