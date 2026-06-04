iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолди

·0·Техно
iPhone фойдаланувчилари Max мессенжерида билдиришномаларсиз қолди

Россиянинг Max мессенжери ишлаб чиқувчилари iPhone қурилмаларида пуш-билдиришномаларни етказиб беришда муаммолар юзага келганини маълум қилди. Сервис матбуот хизмати маълумотларига кўра, илова App Store дўконидан олиб ташланганидан сўнг, iOS тизими билдиришнома токенини автоматик равишда бекор қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Натижада, сервер муайян смартфонга пуш-хабарларни юбориш имкониятини йўқотади ва фойдаланувчи фон режимида янги хабарларни қабул қилмай қўяди. Барча кирувчи хабарлар фақат илова қўлда ишга туширилганда ва чат янгилангандагина кўринади. Бу эса мессенжердан фойдаланишнинг асосий сценарийси — тезкор хабардор бўлиш функциясини амалда йўққа чиқаради.

Бундай ҳолатда сервис функционаллигининг бир қисми ўз самарадорлигини йўқотади, чунки фойдаланувчилар иловани қайта очмагунларига қадар муҳим хабарларни ўтказиб юборишлари мумкин. Аввалроқ Max мессенжери App Store платформасидан юклаб олиш учун ёпиқ қилингани хабар берилган эди. Ҳозирда лойиҳа жамоаси ушбу ҳодиса сабабларини аниқлашга ҳаракат қилмоқда.

Max — VK холдинги томонидан ишлаб чиқилган Россия давлат мессенжери бўлиб, у мулоқот, бизнес ва давлат хизматларидан фойдаланиш учун миллий платформа сифатида тақдим этилган. Ушбу илова Россияда сотиладиган барча смартфонларга мажбурий равишда ўрнатилган бўлиши лозим эди.

MaxiPhoneApp StoreVKТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўртта 50 MP камера ва 6500 мА·соат батарея: Моторола Эдге 70 Pro+ тақдим этилдиБугун, 07:25Vivo Х500 Pro Max: 200 MP перископ ва Sony ЛОФИК сенсори билан жиҳозланадиБугун, 06:56Realme 8000 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга юпқа смартфонни тақдим этадиБугун, 06:52Elon Musk компаниялари ўртасида йирик битим: xAI Teslaдан Мегапакк сотиб олдиБугун, 06:25Келажак космодроми: SpaceX компаниясининг Старбасе мажмуаси янги суратлардаБугун, 06:23Elon Muskнинг Grok Буилд воситаси битта сўров билан пойга ўйинини яратдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади