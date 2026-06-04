Samsung Galaxy қурилмалари учун муҳим хавфсизлик янгиланишини чиқарди

·78·Техно
Samsung Galaxy қурилмалари учун муҳим хавфсизлик янгиланишини чиқарди
Аудио версияси

Samsung компанияси Galaxy қурилмалари учун 2026-йил июн ойи хавфсизлик янгиланиши тафсилотларини эълон қилди. Ушбу патч ҳозирда айрим мамлакатларда Galaxy S26 смартфонлари учун One UI 9.0 бета-версияси таркибига киритилган ва тез орада бошқа қўллаб-қувватланадиган қурилмалар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Samsung хавфсизлик бюллетенига кўра, янгиланиш жами 45 та заифликни бартараф этади. Улардан 33 таси Android тизимига тегишли бўлиб, Google билан ҳамкорликда тузатилган. Ушбу заифликларнинг бештаси ўта хавфли (критик) мақомига эга, қолганлари эса юқори хавф даражасига эга деб топилган.

Яна 12 та тузатиш бевосита Samsung компаниясининг ўз компонентларига тегишли. Хусусан, Смарт Суггестионс, Samsung Аккоунт, Samsung Cloud, Теме Манагер, тизим созламалари ва One UI интерфейсининг бошқа элементларидаги хатоликлар бартараф этилди.

Муаммоларнинг аксарияти Android 14, Android 15 ва Android 16 операцион тизимларида ишловчи қурилмаларда кузатилган. Шунингдек, Exynos платформалари учун ДРМ HDR драйверидаги заифлик ҳам ёпилган.

Яқин ҳафталар ичида июн ойи хавфсизлик патчи бошқа мос келувчи Galaxy смартфон ва планшетлари учун ҳам босқичма-босқич тарқатила бошланиши режалаштирилган.

SamsungGalaxyAndroidOne UIХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади