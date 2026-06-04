Samsung Galaxy қурилмалари учун муҳим хавфсизлик янгиланишини чиқарди
Samsung компанияси Galaxy қурилмалари учун 2026-йил июн ойи хавфсизлик янгиланиши тафсилотларини эълон қилди. Ушбу патч ҳозирда айрим мамлакатларда Galaxy S26 смартфонлари учун One UI 9.0 бета-версияси таркибига киритилган ва тез орада бошқа қўллаб-қувватланадиган қурилмалар учун ҳам тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Samsung хавфсизлик бюллетенига кўра, янгиланиш жами 45 та заифликни бартараф этади. Улардан 33 таси Android тизимига тегишли бўлиб, Google билан ҳамкорликда тузатилган. Ушбу заифликларнинг бештаси ўта хавфли (критик) мақомига эга, қолганлари эса юқори хавф даражасига эга деб топилган.
Яна 12 та тузатиш бевосита Samsung компаниясининг ўз компонентларига тегишли. Хусусан, Смарт Суггестионс, Samsung Аккоунт, Samsung Cloud, Теме Манагер, тизим созламалари ва One UI интерфейсининг бошқа элементларидаги хатоликлар бартараф этилди.
Муаммоларнинг аксарияти Android 14, Android 15 ва Android 16 операцион тизимларида ишловчи қурилмаларда кузатилган. Шунингдек, Exynos платформалари учун ДРМ HDR драйверидаги заифлик ҳам ёпилган.
Яқин ҳафталар ичида июн ойи хавфсизлик патчи бошқа мос келувчи Galaxy смартфон ва планшетлари учун ҳам босқичма-босқич тарқатила бошланиши режалаштирилган.
…