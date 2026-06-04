Ramп компанияси AI ечимлари ортидан 44 миллиард долларга баҳоланди
Корпоратив харажатларни бошқариш платформаси Ramп пайшанба куни 750 миллион доллар инвестиция жалб қилганини ва унинг бозор қиймати 44 миллиард долларга етганини эълон қилди. Инвесторларнинг сунъий интеллект (AI) технологияларига асосланган финтех лойиҳаларига бўлган қизиқиши ортиши натижасида компания қиймати бир йил ичида деярли уч бараварга ошди. Молиялаштириш босқичи ИКОНИҚ, ГИК ва Онтарио Теачерс' Пенсион План бошчилигида ўтказилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда Ramп компаниясининг йиллик даромади 1,5 миллиард доллардан ошган бўлиб, у ижобий эркин пул оқимига (фреэ каш флов) эришганини маълум қилди. Компания мижозлари сони 70 мингдан ошиб кетди, улар орасида Виса, Uber, Shopify, Андурил ва Фигма каби йирик брендлар бор. Дастлаб стартаплар учун харажатларни бошқариш воситаси сифатида бошланган лойиҳа эндиликда тўловлар, фирибгарликни аниқлаш, харидлар ва бухгалтерия ҳисоби каби кенг кўламли хизматларни таклиф этмоқда.
Ramп ўз маҳсулотларига AI агентларини жорий этиш орқали инвесторлар эътиборини тортди. Хусусан, компания харидлар, бюджетлаштириш ва бухгалтерия жараёнлари учун махсус AI ёрдамчиларини яратди. Шунингдек, AI агентлари мустақил равишда тўловларни амалга ошириши учун махсус корпоратив кредит карталари ҳам ишга туширилди. Бу эса корхоналарга турли провайдерлар бўйлаб AI токенларидан фойдаланишни назорат қилиш имконини беради.
Компания бош директори Эрик Глйман Ramп келажакда оммавий акциядорлик жамиятига айланишни (IPO) режалаштираётганини, бироқ аниқ муддатлар ҳали белгиланмаганини таъкидлади. Бугунги кунга қадар стартап жами 3 миллиард доллардан ортиқ сармоя тўплашга муваффақ бўлди. Янги маблағлар AI инфратузилмасини янада ривожлантириш ва компанияларга AI харажатларини оптималлаштиришда ёрдам берадиган янги воситаларни яратишга йўналтирилади.
…