Ramп компанияси AI ечимлари ортидан 44 миллиард долларга баҳоланди

·58·Техно
Ramп компанияси AI ечимлари ортидан 44 миллиард долларга баҳоланди
Аудио версияси

Корпоратив харажатларни бошқариш платформаси Ramп пайшанба куни 750 миллион доллар инвестиция жалб қилганини ва унинг бозор қиймати 44 миллиард долларга етганини эълон қилди. Инвесторларнинг сунъий интеллект (AI) технологияларига асосланган финтех лойиҳаларига бўлган қизиқиши ортиши натижасида компания қиймати бир йил ичида деярли уч бараварга ошди. Молиялаштириш босқичи ИКОНИҚ, ГИК ва Онтарио Теачерс' Пенсион План бошчилигида ўтказилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда Ramп компаниясининг йиллик даромади 1,5 миллиард доллардан ошган бўлиб, у ижобий эркин пул оқимига (фреэ каш флов) эришганини маълум қилди. Компания мижозлари сони 70 мингдан ошиб кетди, улар орасида Виса, Uber, Shopify, Андурил ва Фигма каби йирик брендлар бор. Дастлаб стартаплар учун харажатларни бошқариш воситаси сифатида бошланган лойиҳа эндиликда тўловлар, фирибгарликни аниқлаш, харидлар ва бухгалтерия ҳисоби каби кенг кўламли хизматларни таклиф этмоқда.

Ramп ўз маҳсулотларига AI агентларини жорий этиш орқали инвесторлар эътиборини тортди. Хусусан, компания харидлар, бюджетлаштириш ва бухгалтерия жараёнлари учун махсус AI ёрдамчиларини яратди. Шунингдек, AI агентлари мустақил равишда тўловларни амалга ошириши учун махсус корпоратив кредит карталари ҳам ишга туширилди. Бу эса корхоналарга турли провайдерлар бўйлаб AI токенларидан фойдаланишни назорат қилиш имконини беради.

Компания бош директори Эрик Глйман Ramп келажакда оммавий акциядорлик жамиятига айланишни (IPO) режалаштираётганини, бироқ аниқ муддатлар ҳали белгиланмаганини таъкидлади. Бугунги кунга қадар стартап жами 3 миллиард доллардан ортиқ сармоя тўплашга муваффақ бўлди. Янги маблағлар AI инфратузилмасини янада ривожлантириш ва компанияларга AI харажатларини оптималлаштиришда ёрдам берадиган янги воситаларни яратишга йўналтирилади.

RamпФинтехСунъий IntelлектИнвестицияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади