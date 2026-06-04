Силикон водийси уй роботларига тайёрми? Ҳелло Робот янги босқичда
Калифорниянинг Мартинес шаҳрида жойлашган Ҳелло Робот стартапи ўзининг уй ёрдамчиси бўлган Стретч роботининг тўртинчи авлодини тақдим этди. Силикон водийсидаги кўплаб рақибларидан фарқли ўлароқ, ушбу компания инсон қиёфасидаги мураккаб humanоидлар эмас, балки реал хонадонларда амалий ёрдам бера оладиган ихчам қурилмаларни яратишга эътибор қаратмоқда. Стретч телескопик қўл, сенсорли бош ва ғилдиракли платформага эга бўлиб, у лаборатория шароитидан ташқарида ишлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компанияга Google собиқ робототехника директори Аарон Эдсингер ва Георгиа Институте оф Течнологй профессори Чарлие Кемп томонидан 2017-йилда асос солинган. Ҳелло Робот сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ютуқлардан фойдаланган ҳолда, роботларни ўргатиш учун зарур бўлган реал маълумотларни тўплашни мақсад қилган. Буллҳоунд Капитал ҳисоботига кўра, робототехника соҳасида асосий устунлик фақат интеллектуал мулкда эмас, балки реал дунёда тўпланган иш соатларидадир.
Стретч роботининг имкониятларини амалда синаб кўраётганлардан бири — инвестор Кеит Платт. 2021-йилда фалаж бўлиб қолган Платт ўзининг iPhone смартфонидаги овозли илова орқали роботни бошқаради. Унинг ёрдамида у мустақил равишда протеинли коктейл ичиши, кўзойнагини тақиши ёки тишларини ювиши мумкин. Аввалари бу каби оддий юмушлар учун икки соат вақт кетган бўлса, ҳозирда робот ёрдамида бир неча дақиқада бажарилмоқда.
Ҳелло Робот жамоасида махсус терапевтлар ҳам фаолият юритиб, қурилмани имконияти чекланган инсонлар эҳтиёжига мослаштириш устида ишламоқда. Платтнинг таъкидлашича, бошқаларга қарам бўлмаслик ва мустақилликка эришиш нафақат бемор учун, балки унга ғамхўрлик қилаётган яқинлари учун ҳам руҳан жуда муҳимдир. Ҳозирда Стретч лаборатория ойналари ортидан чиқиб, ҳақиқий уйларда инсонларга хизмат қилишни бошлаган кам сонли лойиҳалардан бири ҳисобланади.
…