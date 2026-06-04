Силикон водийси уй роботларига тайёрми? Ҳелло Робот янги босқичда

·65·Техно
Силикон водийси уй роботларига тайёрми? Ҳелло Робот янги босқичда
Аудио версияси

Калифорниянинг Мартинес шаҳрида жойлашган Ҳелло Робот стартапи ўзининг уй ёрдамчиси бўлган Стретч роботининг тўртинчи авлодини тақдим этди. Силикон водийсидаги кўплаб рақибларидан фарқли ўлароқ, ушбу компания инсон қиёфасидаги мураккаб humanоидлар эмас, балки реал хонадонларда амалий ёрдам бера оладиган ихчам қурилмаларни яратишга эътибор қаратмоқда. Стретч телескопик қўл, сенсорли бош ва ғилдиракли платформага эга бўлиб, у лаборатория шароитидан ташқарида ишлашга мўлжалланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компанияга Google собиқ робототехника директори Аарон Эдсингер ва Георгиа Институте оф Течнологй профессори Чарлие Кемп томонидан 2017-йилда асос солинган. Ҳелло Робот сунъий интеллект соҳасидаги сўнгги ютуқлардан фойдаланган ҳолда, роботларни ўргатиш учун зарур бўлган реал маълумотларни тўплашни мақсад қилган. Буллҳоунд Капитал ҳисоботига кўра, робототехника соҳасида асосий устунлик фақат интеллектуал мулкда эмас, балки реал дунёда тўпланган иш соатларидадир.

Стретч роботининг имкониятларини амалда синаб кўраётганлардан бири — инвестор Кеит Платт. 2021-йилда фалаж бўлиб қолган Платт ўзининг iPhone смартфонидаги овозли илова орқали роботни бошқаради. Унинг ёрдамида у мустақил равишда протеинли коктейл ичиши, кўзойнагини тақиши ёки тишларини ювиши мумкин. Аввалари бу каби оддий юмушлар учун икки соат вақт кетган бўлса, ҳозирда робот ёрдамида бир неча дақиқада бажарилмоқда.

Ҳелло Робот жамоасида махсус терапевтлар ҳам фаолият юритиб, қурилмани имконияти чекланган инсонлар эҳтиёжига мослаштириш устида ишламоқда. Платтнинг таъкидлашича, бошқаларга қарам бўлмаслик ва мустақилликка эришиш нафақат бемор учун, балки унга ғамхўрлик қилаётган яқинлари учун ҳам руҳан жуда муҳимдир. Ҳозирда Стретч лаборатория ойналари ортидан чиқиб, ҳақиқий уйларда инсонларга хизмат қилишни бошлаган кам сонли лойиҳалардан бири ҳисобланади.

Ҳелло РоботСтретчРобототехникаСунъий IntelлектiPhone
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади