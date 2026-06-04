ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари

·95·Техно
ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари
Аудио версияси

Apple компаниясининг ҳар йиллик Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК 2026) анжумани яқинлашар экан, технология оламида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Тадбир душанба куни Тинч океани вақти билан соат 10:00 да бошланади ва Apple Девелопер иловаси, расмий сайт ҳамда YouTube канали орқали жонли эфирга узатилади. Ушбу йилги конференциянинг асосий диққат марказида Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланиши ва Apple Intelligence тизимининг кенгайиши турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Энг кутилаётган янгиликлардан бири — Siri'нинг сунъий интеллект (AI) асосидаги катта янгиланишидир. Эндиликда Siri контекстни яхшироқ тушунадиган, кўп босқичли вазифаларни бажара оладиган ва иловалар билан табиийроқ мулоқот қиладиган ёрдамчига айланади. Маълумотларга кўра, янгиланган Siri ўз имкониятларини ошириш учун Google Gemini технологиясидан фойдаланади. Шунингдек, ChatGPT ва Claude каби чатботлар билан рақобатлаша оладиган алоҳида Siri иловаси тақдим этилиши кутилмоқда.

Apple App Store дўконига AI-агентларни интеграция қилишни режалаштирмоқда. Ушбу агентлар фойдаланувчиларга жой банд қилиш, ҳужжатларни таҳрирлаш ва ақлли уй қурилмаларини бошқариш каби кундалик вазифаларни топшириш имконини беради. Камера иловасида эса янги “Висуал Intelligence” бўлими пайдо бўлади. Бу функция Google Имаге Сеарч ёрдамида объектларни аниқлаш имконини беради ва у Фото ёки Панорама каби алоҳида режим сифатида жойлашади.

Пҳотос иловаси ҳам Apple Intelligence ёрдамида сезиларли даражада яхшиланади. Фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида суратлардаги ортиқча нарсаларни ўчириб ташлашлари ва оддий матнли буйруқлар орқали расмларни таҳрирлашлари мумкин бўлади. Имаге Плайгроунд иловасида эса тасвирларни генерация қилиш сифати ошади ва янги Генможи функцияси фойдаланувчи ёзишмаларига мос равишда махсус эможилар таклиф қила бошлайди.

Ниҳоят, Валлет иловасида ҳам фойдали янгилик кутилмоқда: чекларни бўлиш функцияси орқали фойдаланувчилар квитанцияни расмга олиб, харажатларни дўстлари ўртасида осон тақсимлашлари мумкин бўлади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз хоҳишларига кўра AI ёрдамида ноёб фон расмлари (валлпаперс) яратиш имкониятига эга бўладилар.

AppleSiriВWDК 2026Apple IntelligenceСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дзен платформаси Кортех сунъий интеллект архитектурасига ўтмоқдаБугун, 02:51Фоундерс Фунд технология олами юлдузлари иштирокида шоу бошладиБугун, 00:29Airbnb раҳбари Бриан Ческй янги сунъий интеллект лабораториясини очмоқдаБугун, 23:00Anthropic IPO арафасида: Даниела Амодеи сунъий интеллектга шубҳаларни рад этдиБугун, 22:55Почта России АҚШдан посилкаларни етказиб беришни қайта тикладиБугун, 21:58СтриктлйВК Лос-Анжелесда мудофаа технологиялари ва AI муҳокама қилинадиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади