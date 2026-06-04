ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлари
Apple компаниясининг ҳар йиллик Ворлдвиде Девелоперс Конференсе (ВWDК 2026) анжумани яқинлашар экан, технология оламида катта ўзгаришлар кутилмоқда. Тадбир душанба куни Тинч океани вақти билан соат 10:00 да бошланади ва Apple Девелопер иловаси, расмий сайт ҳамда YouTube канали орқали жонли эфирга узатилади. Ушбу йилги конференциянинг асосий диққат марказида Siri овозли ёрдамчисининг тубдан янгиланиши ва Apple Intelligence тизимининг кенгайиши турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Энг кутилаётган янгиликлардан бири — Siri'нинг сунъий интеллект (AI) асосидаги катта янгиланишидир. Эндиликда Siri контекстни яхшироқ тушунадиган, кўп босқичли вазифаларни бажара оладиган ва иловалар билан табиийроқ мулоқот қиладиган ёрдамчига айланади. Маълумотларга кўра, янгиланган Siri ўз имкониятларини ошириш учун Google Gemini технологиясидан фойдаланади. Шунингдек, ChatGPT ва Claude каби чатботлар билан рақобатлаша оладиган алоҳида Siri иловаси тақдим этилиши кутилмоқда.
Apple App Store дўконига AI-агентларни интеграция қилишни режалаштирмоқда. Ушбу агентлар фойдаланувчиларга жой банд қилиш, ҳужжатларни таҳрирлаш ва ақлли уй қурилмаларини бошқариш каби кундалик вазифаларни топшириш имконини беради. Камера иловасида эса янги “Висуал Intelligence” бўлими пайдо бўлади. Бу функция Google Имаге Сеарч ёрдамида объектларни аниқлаш имконини беради ва у Фото ёки Панорама каби алоҳида режим сифатида жойлашади.
Пҳотос иловаси ҳам Apple Intelligence ёрдамида сезиларли даражада яхшиланади. Фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида суратлардаги ортиқча нарсаларни ўчириб ташлашлари ва оддий матнли буйруқлар орқали расмларни таҳрирлашлари мумкин бўлади. Имаге Плайгроунд иловасида эса тасвирларни генерация қилиш сифати ошади ва янги Генможи функцияси фойдаланувчи ёзишмаларига мос равишда махсус эможилар таклиф қила бошлайди.
Ниҳоят, Валлет иловасида ҳам фойдали янгилик кутилмоқда: чекларни бўлиш функцияси орқали фойдаланувчилар квитанцияни расмга олиб, харажатларни дўстлари ўртасида осон тақсимлашлари мумкин бўлади. Шунингдек, фойдаланувчилар ўз хоҳишларига кўра AI ёрдамида ноёб фон расмлари (валлпаперс) яратиш имкониятига эга бўладилар.
…