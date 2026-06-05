ChatGPT Россияда машҳурлик бўйича Claude ва Geminiни ортда қолдирди
Бранд Аналйтикс компанияси ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар таҳлилига асосланган нейротармоқлар рейтингини эълон қилди. Тадқиқот 2026-йилнинг мартидан май ойигача бўлган даврни қамраб олган бўлиб, унда сунъий интеллект воситаларининг реклама кўриниши эмас, балки фойдаланувчиларнинг кундалик ҳаёти ва ишига реал кириб бориш даражаси баҳоланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Рейтингнинг юқори поғоналарини ChatGPT, Claude ва Россиянинг "Алиса AI" лойиҳаси эгаллади. Маҳаллий маҳсулотнинг жаҳон гигантлари билан бир қаторда туриши унинг истеъмолчилар учун муҳим бўлган сервислар ва қурилмаларга чуқур интеграция қилингани билан изоҳланади. Шунингдек, кучли бешликдан Gemini, Деэпсеек ва Grok каби универсал ассистентлар ҳам жой олган.
Тадқиқот натижаларига кўра, кенг профилли ассистентлардан сўнг ўз соҳасига ихтисослашган воситалар келмоқда. Хусусан, мусиқа яратиш учун Suno, дастурлаш учун Кодех ва тасвирлар билан ишлашда НаноБанана каби нейротармоқлар ўз жамоалари орасида катта қизиқиш уйғотган.
Сбер компаниясининг "ГигаЧат" маҳсулоти рейтингда бироз пастроқ натижа кўрсатган. Мутахассисларнинг тушунтиришича, бу нейротармоқ асосан корпоратив (Б2Б) сегментда қўлланилади, мазкур тадқиқот эса кўпроқ оммавий истеъмолчилар (Б2К) ўртасидаги муҳокамаларга эътибор қаратган.
Маълумотлар аниқлигини таъминлаш учун кўп босқичли фильтрлаш тизимидан фойдаланилган. Бунда реклама хабарлари ва номдош сўзлар чиқариб ташланиб, фақат фойдаланувчиларнинг реал фикрлари инобатга олинган. Машҳурлик индекси 100 баллик шкала асосида ҳисоблаб чиқилган.
…