Сунъий йўлдошлар 20 см аниқликда: Роскосмос янги стандартларни эълон қилди
Роскосмос раҳбари Дмитрий Бакановнинг таъкидлашича, замонавий вазифалар Ер масофавий зондлаш сунъий йўлдошларидан ҳозиргидан кўра анча юқори аниқликни талаб қилмоқда. Унинг сўзларига кўра, бир метрли аниқлик даражаси, айниқса навигация ва учувчисиз тизимлардан фойдаланиш соҳасида етарли бўлмай қолди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида чиқиш қилган Баканов, дронлар ва учувчисиз қурилмаларнинг ривожланиши дециметрли аниқликка ўтишни тақозо этаётганини қайд этди. Мутахассиснинг фикрича, гап нафақат ҳарбий ҳаракатлар, балки фуқаролик эҳтиёжлари учун ҳам ўта муҳим бўлган ўнлаб сантиметрли аниқлик ҳақида бормоқда.
Роскосмос 2032-йилга келиб идораларни ўта юқори аниқликдаги картографик маълумотлар билан таъминлашни режалаштирмоқда. Келажакдаги вазифаларни ҳал қилиш учун тахминан 20 см даражасидаги деталлаштириш кутилмоқда, бу эса геомаълумотлар ва навигация хизматлари сифатини сезиларли даражада ошириш имконини беради.
…