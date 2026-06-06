Elon Musk: Маълумотлар марказларини Ойдан ракетасиз учириш мумкин бўлади
Яқин орада дунёнинг илк триллионерига айланиши кутилаётган Elon Musk навбатдаги шов-шувли баёнот билан чиқди. Унинг таъкидлашича, сунъий интеллект тизимлари учун мўлжалланган маълумотларни қайта ишлаш марказларини (ДТС) Ойдан коинотга ракеталарсиз учириш имконияти пайдо бўлади. Бунда Ойнинг табиий ресурсларидан қуёш панеллари ва космик ҳисоблаш тизимлари учун радиаторлар ишлаб чиқаришда фойдаланиш кўзда тутилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мускнинг ҳисоб-китобларига кўра, Ер сайёраси сунъий интеллект тизимлари учун йилига тахминан 1 тераватт ҳисоблаш қувватини таъминлай олса, Ойда бу кўрсаткич 1000 тераваттдан ошиши мумкин. SpaceX раҳбари Ойда шаҳар барпо этилгандан сўнг компания нималар билан шуғулланиши ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Компания сунъий йўлдошлар ва янги маълумотлар марказларини учириш учун махсус масс-драйверлар (электромагнит тезлаткичлар) қуришни режалаштирмоқда.
Жорий йил бошида SpaceX ўз эътиборини Марсни мустамлака қилишдан кўра, Ойда ўзини-ўзи таъминлай оладиган шаҳар қуришга қаратди. Шунга қарамай, Elon Musk Марс ҳақидаги режаларидан бутунлай воз кечмаган. У Марсни "таъмирталаб сайёра" деб атаб, у ерда сунъий равишда атмосфера ҳосил қилиш мумкинлигини таъкидлади.
Шунингдек, тадбиркор Starship кемаси ёрдамида юкларни коинотга етказиб бериш нархи келажакда самолётда юк ташиш нархидан ҳам арзонроқ бўлишини башорат қилмоқда. Бу эса коинотни ўзлаштириш ва сунъий интеллект инфратузилмасини кенгайтиришда янги даврни очиб бериши кутилмоқда.
…