Сбербанк сунъий интеллектли илк тўлов терминалини тақдим этди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сбербанк Петербург халқаро иқтисодий форумида сунъий интеллект билан жиҳозланган NEO номли янги тўлов терминалини тақдим этди. Компания уни дунёдаги биринчи АИ-терминал сифатида таништирмоқда.
Футуристик дизайндаги қурилма фойдаланувчига автоматик мослаша олади. Терминал банк картаси, смартфон, ҚР-код ва юзни таниш орқали тўловларни қабул қилади.
“Табассум билан тўлаш” функцияси учун терминалда 3Д-картография, адаптив ёритиш тизими ва сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланилган.
Сбербанк маълумотига кўра, NEO ёруғлик шароити мураккаб бўлган жойларда ҳам мижозни аниқ таний олади. Мутахассислар бундай технологиялар келажакда картасиз ва телефонсиз тўловларни кенгайтириши мумкинлигини айтмоқда.
…