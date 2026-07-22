Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилди

·27·Авто
Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилди

Британиянинг машҳур бренди Range Rover ўз тарихида янги саҳифа очиб, компаниянинг илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи кроссовери — Range Rover GT моделининг илк тасвирларини эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат двигател тури, балки ўзининг ташқи кўриниши ва фалсафаси билан ҳам бренднинг анъанавий йўлтанламасларидан сезиларли даражада фарқ қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Range Rover оиласидаги энг "енгил автомобилга хос" дизайнга эга бўлган транспорт воситаси сифатида таърифланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Range Rover GT махсус ишлаб чиқилган ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, автомобил Гран Турисмо сегментини қайта кашф этади. У узоқ масофаларга саёҳат қилиш учун мўлжалланган бўлиб, ўзида нафислик, мукаммал пропорциялар ва брендга хос бўлган юқори даражадаги қулайликни бирлаштиради. Шу билан бирга, у оддий GT классидаги автомобиллар қодир бўлмаган йўлсизлик шароитларида ҳаракатланиш имкониятларини ҳам сақлаб қолган.

Минимализм ва тинчлик оасиси

Автомобил интерери мутлақо янгича ёндашув асосида яратилган. Компания муҳандислари салонни "тинчлик оасиси" деб аташмоқда. Бу ерда визуал тартибсизликларни камайтириш ва акустик шовқинни максимал даражада пасайтиришга алоҳида эътибор қаратилган. Анъанавий асбоблар панели ўрнига бутун маълумотларни акс эттирувчи ягона экран ўрнатилгани диққатга сазовордир. Бу эса ҳайдовчининг чалғимаслигини таъминлайди.

Салон дизайнидаги яна бир қизиқарли жиҳат — бу бутун кенглик бўйлаб чўзилган яширин ҳаво ўтказгичлар ва тўқилган текстил материаллари билан қопланган асбоблар панелидир. Range Rover дизайнерлари бир неча йил давомида GT формуласини бренд услубига мослаштириш устида ишлашган. Натижада, ҳам функционал, ҳам эстетик жиҳатдан мукаммал бўлган, аммо классик Range Rover моделларидан визуал жиҳатдан енгилроқ кўринадиган кроссовер дунёга келди.

Ҳозирги вақтда Range Rover GT прототиплари йўлларда якуний синов босқичларидан ўтмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел бренднинг келажакдаги электрификация стратегиясида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум тоифадаги электромобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу янгилик маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши шубҳасиз.

Янги электромобил ҳақидаги батафсил техник маълумотлар, аккумулятор сиғими ва бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси жорий йилнинг охирига қадар расман эълон қилиниши кутилмоқда. Range Rover GT нафақат технологик янгилик, балки бренднинг анъанавий қиёфасини замонавий тенденциялар асосида ўзгартиришга бўлган дадил қадамидир.

Range RoverЭлектромобилАвто ЯнгиликларRange Rover GTБритания Автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларБугун, 06:50Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилБугун, 04:52Geely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиGeely компанияси Xiaomi SU7 моделига қарши янги Galaxy ТТ Ultra седанини тақдим этдиКеча, 23:20Chery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиChery компанияси янгиланган Эхеед Exlantix ЭС моделини тақдим этдиКеча, 21:28Toyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиToyota заводида янги давр: Тенет A8 бизнес-седанлари ишлаб чиқарила бошландиКеча, 20:58Суперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиСуперкар конфигураторлари: Автомобил ишқибозлари учун янги давр кўнгилочар машғулотиКеча, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан