Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилди
Британиянинг машҳур бренди Range Rover ўз тарихида янги саҳифа очиб, компаниянинг илк тўлиқ электр қуввати билан ҳаракатланувчи кроссовери — Range Rover GT моделининг илк тасвирларини эълон қилди. Ушбу автомобил нафақат двигател тури, балки ўзининг ташқи кўриниши ва фалсафаси билан ҳам бренднинг анъанавий йўлтанламасларидан сезиларли даражада фарқ қилади. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Range Rover оиласидаги энг "енгил автомобилга хос" дизайнга эга бўлган транспорт воситаси сифатида таърифланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Range Rover GT махсус ишлаб чиқилган ЭМА (Электрифиед Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган. Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, автомобил Гран Турисмо сегментини қайта кашф этади. У узоқ масофаларга саёҳат қилиш учун мўлжалланган бўлиб, ўзида нафислик, мукаммал пропорциялар ва брендга хос бўлган юқори даражадаги қулайликни бирлаштиради. Шу билан бирга, у оддий GT классидаги автомобиллар қодир бўлмаган йўлсизлик шароитларида ҳаракатланиш имкониятларини ҳам сақлаб қолган.
Минимализм ва тинчлик оасисиАвтомобил интерери мутлақо янгича ёндашув асосида яратилган. Компания муҳандислари салонни "тинчлик оасиси" деб аташмоқда. Бу ерда визуал тартибсизликларни камайтириш ва акустик шовқинни максимал даражада пасайтиришга алоҳида эътибор қаратилган. Анъанавий асбоблар панели ўрнига бутун маълумотларни акс эттирувчи ягона экран ўрнатилгани диққатга сазовордир. Бу эса ҳайдовчининг чалғимаслигини таъминлайди.
Салон дизайнидаги яна бир қизиқарли жиҳат — бу бутун кенглик бўйлаб чўзилган яширин ҳаво ўтказгичлар ва тўқилган текстил материаллари билан қопланган асбоблар панелидир. Range Rover дизайнерлари бир неча йил давомида GT формуласини бренд услубига мослаштириш устида ишлашган. Натижада, ҳам функционал, ҳам эстетик жиҳатдан мукаммал бўлган, аммо классик Range Rover моделларидан визуал жиҳатдан енгилроқ кўринадиган кроссовер дунёга келди.
Ҳозирги вақтда Range Rover GT прототиплари йўлларда якуний синов босқичларидан ўтмоқда. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел бренднинг келажакдаги электрификация стратегиясида ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам премиум тоифадаги электромобилларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу янгилик маҳаллий автомобил ишқибозлари учун ҳам қизиқарли бўлиши шубҳасиз.
Янги электромобил ҳақидаги батафсил техник маълумотлар, аккумулятор сиғими ва бир қувватланишда босиб ўтадиган масофаси жорий йилнинг охирига қадар расман эълон қилиниши кутилмоқда. Range Rover GT нафақат технологик янгилик, балки бренднинг анъанавий қиёфасини замонавий тенденциялар асосида ўзгартиришга бўлган дадил қадамидир.
…