Нинтендо Свитч 2 Европа учун ўзгаради: консол алмашинадиган батареяга эга бўлади

·82·Техно
Нинтендо Свитч 2 Европа учун ўзгаради: консол алмашинадиган батареяга эга бўлади

Нинтендо компанияси Европа бозори учун Свитч 2 консолининг модификацияланган версиясини тайёрламоқда. Ушбу янгилик фойдаланувчиларга сервис марказига мурожаат қилмасдан, аккумуляторни мустақил равишда алмаштириш имконини беради. Бундай қарор Европа Иттифоқининг 2027-йил февралидан кучга кирадиган янги регламенти билан боғлиқ бўлиб, у портатив электроника ишлаб чиқарувчиларидан батареяни осон алмаштириш имкониятини таъминлашни талаб қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги Свитч 2 прототипларида аккумуляторни алмаштириш қурилмани қисман қисмларга ажратишни талаб қилади ва махсус ускуналарисиз "уй шароитида" таъмирлаш учун мўлжалланмаган. Европа қоидалари эса ушбу ёндашувни ўзгартиришга қаратилган: қурилмалар батареяни ҳеч қандай махсус асбобларсиз чиқариб олиш ва қайта ўрнатиш мумкин бўлган тарзда лойиҳалаштирилиши керак. Нинтендо ўйин саноатида янги талабларга тайёргарлик кўраётганини очиқ тасдиқлаган биринчи йирик компаниялардан бири бўлди.

Никкеи маълумотларига кўра, компания аллақачон Европа Иттифоқи учун махсус Свитч 2 версиясини ишлаб чиқишни бошлаган. Шунингдек, шунга ўхшаш ўзгаришлар Жой-Кон контроллерларига ҳам таъсир қилиши мумкинлиги айтилмоқда, бироқ бу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган. Европа бозори учун янги модел рақамлари ва қадоқларда махсус "ОСМ" маркировкаси жорий этилади, бу эса янгиланган версияларни стандарт қурилмалардан ажратиш имконини беради.

Нинтендо ушбу конструктив ўзгаришлар қандай амалга оширилишини ва бундай версия фақат Европа учун эксклюзив бўлиб қоладими ёки бошқа бозорларда ҳам пайдо бўладими, ҳозирча очиқламади. Европа Иттифоқи регламенти планшетлардан тортиб сиmsиз қулоқчинларгача бўлган кенг турдаги портатив электроникага тегишли. Фойдаланувчилар учун бу қурилмаларга хизмат кўрсатишнинг янада амалий моделини англатади: эскирган аккумуляторни узоқ давом этадиган таъмирларсиз мустақил алмаштириш мумкин бўлади.

НинтендоСвитч 2КонсолЕвропа ИттифоқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25Instagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингInstagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингБугун, 15:21Коинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олдиКоинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олдиБугун, 14:27Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенгАрзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенгБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус