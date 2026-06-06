Нинтендо Свитч 2 Европа учун ўзгаради: консол алмашинадиган батареяга эга бўлади
Нинтендо компанияси Европа бозори учун Свитч 2 консолининг модификацияланган версиясини тайёрламоқда. Ушбу янгилик фойдаланувчиларга сервис марказига мурожаат қилмасдан, аккумуляторни мустақил равишда алмаштириш имконини беради. Бундай қарор Европа Иттифоқининг 2027-йил февралидан кучга кирадиган янги регламенти билан боғлиқ бўлиб, у портатив электроника ишлаб чиқарувчиларидан батареяни осон алмаштириш имкониятини таъминлашни талаб қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги Свитч 2 прототипларида аккумуляторни алмаштириш қурилмани қисман қисмларга ажратишни талаб қилади ва махсус ускуналарисиз "уй шароитида" таъмирлаш учун мўлжалланмаган. Европа қоидалари эса ушбу ёндашувни ўзгартиришга қаратилган: қурилмалар батареяни ҳеч қандай махсус асбобларсиз чиқариб олиш ва қайта ўрнатиш мумкин бўлган тарзда лойиҳалаштирилиши керак. Нинтендо ўйин саноатида янги талабларга тайёргарлик кўраётганини очиқ тасдиқлаган биринчи йирик компаниялардан бири бўлди.
Никкеи маълумотларига кўра, компания аллақачон Европа Иттифоқи учун махсус Свитч 2 версиясини ишлаб чиқишни бошлаган. Шунингдек, шунга ўхшаш ўзгаришлар Жой-Кон контроллерларига ҳам таъсир қилиши мумкинлиги айтилмоқда, бироқ бу маълумот ҳозирча расман тасдиқланмаган. Европа бозори учун янги модел рақамлари ва қадоқларда махсус "ОСМ" маркировкаси жорий этилади, бу эса янгиланган версияларни стандарт қурилмалардан ажратиш имконини беради.
Нинтендо ушбу конструктив ўзгаришлар қандай амалга оширилишини ва бундай версия фақат Европа учун эксклюзив бўлиб қоладими ёки бошқа бозорларда ҳам пайдо бўладими, ҳозирча очиқламади. Европа Иттифоқи регламенти планшетлардан тортиб сиmsиз қулоқчинларгача бўлган кенг турдаги портатив электроникага тегишли. Фойдаланувчилар учун бу қурилмаларга хизмат кўрсатишнинг янада амалий моделини англатади: эскирган аккумуляторни узоқ давом этадиган таъмирларсиз мустақил алмаштириш мумкин бўлади.
…