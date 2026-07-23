Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқда

·23·Техно
Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқда

Буюк Британия, Италия ва Япония ҳамкорлигида амалга оширилаётган Глобал Комбат Air Программе (ГКAP) лойиҳаси доирасида янги авлод жанговар самолёти учун мўлжалланган двигател конструкциясини текширишнинг муҳим босқичи якунланди. Rolls-Royce, Авио Аэро ва ИҲИ Корпоратион компаниялари муҳандислари томонидан ўтказилган ушбу таҳлиллар лойиҳани тўлиқ миқёсли ерусти синовларига бир қадам яқинлаштирди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳанинг асосий мақсади нафақат юқори тортиш кучига эга, балки замонавий датчиклар ва истиқболли қурол тизимлари учун зарур бўлган катта миқдордаги электр энергияси ҳамда совутиш қувватини таъминлай оладиган куч қурилмасини яратишдир. Мутахассисларнинг фикрича, олтинчи авлод қирувчи самолётлари бортидаги мураккаб электроника тизимлари анъанавий двигателлардан кўра кўпроқ ресурс талаб қилади.

Технологик ҳамкорлик ва рақамли ёндашув

Тайёргарлик жараёнида уч давлат муҳандислари двигателнинг алоҳида қисмлари бўйича 100 дан ортиқ мураккаб текширувларни амалга оширди. Тўпланган маълумотлар асосида куч қурилмасининг якуний конструкциясига аниқлик киритилди. Ҳозирда барча ҳамкор мамлакатларда двигателнинг айрим бутловчи қисмларини ишлаб чиқариш жараёни бошлаб юборилган.

Янги яратилаётган демонстратор двигатели келгусидаги техник хатарларни камайтиришга хизмат қилади. Шунингдек, у серияли ишлаб чиқаришда қўлланиладиган муҳандислик усуллари, рақамли воситалар ва технологик жараёнларни амалиётда синаб кўриш имконини беради. Мазкур жараёнларни мувофиқлаштириш учун Буюк Британиянинг Рединг шаҳрида махсус Коллаборатион Ҳуб маркази ташкил этилган.

Навбатдаги босқичда тўлиқ миқёсли демонстраторнинг ерусти синовлари ўтказилади. Ушбу тестлар давомида куч қурилмасининг ишлаш барқарорлиги, унинг электр қуввати ишлаб чиқариш салоҳияти ва келажакдаги самолётнинг иссиқлик юкламаларини бошқариш қобилияти батафсил ўрганилади. Бу эса лойиҳанинг умумий муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ҳозирги вақтда ГКAP дастури Буюк Британия, Италия ва Япония аэрокосмик соҳасида қарийб 9000 та иш ўрнини таъминламоқда. Лойиҳанинг муваффақиятли амалга оширилиши нафақат ҳарбий авиация қувватини оширади, балки иштирокчи мамлакатларнинг юқори технологиялар соҳасидаги етакчилигини мустаҳкамлайди. Ўзбекистон каби мамлакатлар учун ҳам бундай глобал технологик ҳамкорлик натижалари авиация ва муҳандислик соҳасидаги янги стандартларни белгилаб бериши нуқтаи назаридан қизиқарлидир.

Rolls-RoyceГКAPАвиацияТехнологияҲарбий Саноат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаПоко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаБугун, 04:22Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиБугун, 03:26AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда