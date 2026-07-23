Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқда
Буюк Британия, Италия ва Япония ҳамкорлигида амалга оширилаётган Глобал Комбат Air Программе (ГКAP) лойиҳаси доирасида янги авлод жанговар самолёти учун мўлжалланган двигател конструкциясини текширишнинг муҳим босқичи якунланди. Rolls-Royce, Авио Аэро ва ИҲИ Корпоратион компаниялари муҳандислари томонидан ўтказилган ушбу таҳлиллар лойиҳани тўлиқ миқёсли ерусти синовларига бир қадам яқинлаштирди. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳанинг асосий мақсади нафақат юқори тортиш кучига эга, балки замонавий датчиклар ва истиқболли қурол тизимлари учун зарур бўлган катта миқдордаги электр энергияси ҳамда совутиш қувватини таъминлай оладиган куч қурилмасини яратишдир. Мутахассисларнинг фикрича, олтинчи авлод қирувчи самолётлари бортидаги мураккаб электроника тизимлари анъанавий двигателлардан кўра кўпроқ ресурс талаб қилади.
Технологик ҳамкорлик ва рақамли ёндашувТайёргарлик жараёнида уч давлат муҳандислари двигателнинг алоҳида қисмлари бўйича 100 дан ортиқ мураккаб текширувларни амалга оширди. Тўпланган маълумотлар асосида куч қурилмасининг якуний конструкциясига аниқлик киритилди. Ҳозирда барча ҳамкор мамлакатларда двигателнинг айрим бутловчи қисмларини ишлаб чиқариш жараёни бошлаб юборилган.
Янги яратилаётган демонстратор двигатели келгусидаги техник хатарларни камайтиришга хизмат қилади. Шунингдек, у серияли ишлаб чиқаришда қўлланиладиган муҳандислик усуллари, рақамли воситалар ва технологик жараёнларни амалиётда синаб кўриш имконини беради. Мазкур жараёнларни мувофиқлаштириш учун Буюк Британиянинг Рединг шаҳрида махсус Коллаборатион Ҳуб маркази ташкил этилган.
Навбатдаги босқичда тўлиқ миқёсли демонстраторнинг ерусти синовлари ўтказилади. Ушбу тестлар давомида куч қурилмасининг ишлаш барқарорлиги, унинг электр қуввати ишлаб чиқариш салоҳияти ва келажакдаги самолётнинг иссиқлик юкламаларини бошқариш қобилияти батафсил ўрганилади. Бу эса лойиҳанинг умумий муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ҳозирги вақтда ГКAP дастури Буюк Британия, Италия ва Япония аэрокосмик соҳасида қарийб 9000 та иш ўрнини таъминламоқда. Лойиҳанинг муваффақиятли амалга оширилиши нафақат ҳарбий авиация қувватини оширади, балки иштирокчи мамлакатларнинг юқори технологиялар соҳасидаги етакчилигини мустаҳкамлайди. Ўзбекистон каби мамлакатлар учун ҳам бундай глобал технологик ҳамкорлик натижалари авиация ва муҳандислик соҳасидаги янги стандартларни белгилаб бериши нуқтаи назаридан қизиқарлидир.
…