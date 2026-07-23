IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбаси

·24·Техно
IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбаси

Дунёнинг энг кекса ва нуфузли технологик гигантларидан бири бўлган IBM компанияси жорий чорак якунлари бўйича кутилмаган ва оғриқли молиявий ҳисоботни эълон қилди. Компания даромадлари Валл Стреэт таҳлилчилари прогнозларидан сезиларли даражада паст бўлиб чиқди, бу эса акциялар нархининг бир кунда 25 фоизга пасайишига олиб келди. Бу IBM тарихидаги энг йирик бир кунлик пасайиш сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания раҳбари Арвинд Кришна ва директорлар кенгаши вазият жиддийлигини англаган ҳолда, инвесторларни олдиндан огоҳлантиришга мажбур бўлди. Эълон қилинган рақамларга кўра, IBM чорак давомида 17,2 миллиард доллар тушум ва 2,2 миллиард доллар соф фойда кўрган бўлса-да, асосий кўрсаткичлар инвесторлар кутганидан анча ёмонроқ бўлиб чиқди. Айниқса, компаниянинг "инфотузилма" бўлимидаги пасайиш барчани ҳайратда қолдирди.

Мейнфреймлар бизнесидаги инқироз сабаблари

IBM молиявий барқарорлигининг устуни ҳисобланган мейнфрейм (юқори унумдорликка эга серверлар) бизнеси 42 фоизга қисқарди. Бу компания учун ўта хавфли сигналдир, чунки молия директори Жим Каванаугҳ тушунтиришича, сотилган ҳар 1 доллар қийматидаги мейнфрейм аппарат таъминоти ортидан компания дастурий таъминот орқали яна 3 доллар даромад олади. Мейнфреймлар сотувининг камайиши занжир бўйлаб барча даромадларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Компания раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу пасайиш вақтинчалик ҳодисадир. Маълум бўлишича, чорак давомида янги тизимларни сотиб олишни режалаштирган ўнлаб йирик мижозлар сўнгги лаҳзада битимлардан воз кечишган. Гарчи мижозлар сони камдек кўринса-да, ҳар бир мейнфрейм тизими миллионлаб доллар туришини ва узоқ муддатли хизмат кўрсатиш шартномаларини назарда тутса, бу йўқотишлар компания бюджетида улкан туйнук ҳосил қилган.

Сунъий интеллект: Ҳам нажот, ҳам хавф

Қизиғи шундаки, IBM акцияларини сўнгги йилларда юқори даражада ушлаб турган сунъий интеллект (AI) буму, эндиликда унинг анъанавий бизнесига зарба бермоқда. Арвинд Кришнанинг сўзларига кўра, мижозлар ўз бюджетларини қайта кўриб чиқмоқдалар. Улар янги мейнфреймлар сотиб олиш ўрнига, маблағларини AI маълумотлар марказлари учун зарур бўлган бошқа турдаги аппарат воситаларига йўналтиришмоқда.

Маълумотлар марказлари учун мўлжалланган ускуналар ва компьютер техникасининг нархи 15 фоиздан 30 фоизгача ошгани сабабли, компаниялар танлов олдида қолмоқда. Кўплаб корпорациялар эскирган бўлса-да, ишончли ишлаётган мейнфреймларни янгилашдан кўра, замонавий сунъий интеллект моделларини ишга тушириш учун зарур бўлган ресурсларга инвестиция қилишни афзал кўрмоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, IBM раҳбарияти йил якуни бўйича ўсиш прогнозларини пасайтирди. Бу эса жорий муваффақиятсиз чоракнинг асоратлари бутун йил давомида сезилишини англатади. Шунга қарамай, компания мейнфреймлар даври тугаётгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этмоқда ва тез орада вазият барқарорлашишига ишонч билдирмоқда.

IBMСунъий ИнтеллектМейнфреймТехнологияМолиявий Ҳисобот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаRolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаБугун, 04:54Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаПоко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаБугун, 04:22Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиБугун, 03:26AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда