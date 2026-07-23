IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбаси
Дунёнинг энг кекса ва нуфузли технологик гигантларидан бири бўлган IBM компанияси жорий чорак якунлари бўйича кутилмаган ва оғриқли молиявий ҳисоботни эълон қилди. Компания даромадлари Валл Стреэт таҳлилчилари прогнозларидан сезиларли даражада паст бўлиб чиқди, бу эса акциялар нархининг бир кунда 25 фоизга пасайишига олиб келди. Бу IBM тарихидаги энг йирик бир кунлик пасайиш сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания раҳбари Арвинд Кришна ва директорлар кенгаши вазият жиддийлигини англаган ҳолда, инвесторларни олдиндан огоҳлантиришга мажбур бўлди. Эълон қилинган рақамларга кўра, IBM чорак давомида 17,2 миллиард доллар тушум ва 2,2 миллиард доллар соф фойда кўрган бўлса-да, асосий кўрсаткичлар инвесторлар кутганидан анча ёмонроқ бўлиб чиқди. Айниқса, компаниянинг "инфотузилма" бўлимидаги пасайиш барчани ҳайратда қолдирди.
Мейнфреймлар бизнесидаги инқироз сабаблариIBM молиявий барқарорлигининг устуни ҳисобланган мейнфрейм (юқори унумдорликка эга серверлар) бизнеси 42 фоизга қисқарди. Бу компания учун ўта хавфли сигналдир, чунки молия директори Жим Каванаугҳ тушунтиришича, сотилган ҳар 1 доллар қийматидаги мейнфрейм аппарат таъминоти ортидан компания дастурий таъминот орқали яна 3 доллар даромад олади. Мейнфреймлар сотувининг камайиши занжир бўйлаб барча даромадларга салбий таъсир кўрсатмоқда.
Компания раҳбариятининг таъкидлашича, ушбу пасайиш вақтинчалик ҳодисадир. Маълум бўлишича, чорак давомида янги тизимларни сотиб олишни режалаштирган ўнлаб йирик мижозлар сўнгги лаҳзада битимлардан воз кечишган. Гарчи мижозлар сони камдек кўринса-да, ҳар бир мейнфрейм тизими миллионлаб доллар туришини ва узоқ муддатли хизмат кўрсатиш шартномаларини назарда тутса, бу йўқотишлар компания бюджетида улкан туйнук ҳосил қилган.
Сунъий интеллект: Ҳам нажот, ҳам хавфҚизиғи шундаки, IBM акцияларини сўнгги йилларда юқори даражада ушлаб турган сунъий интеллект (AI) буму, эндиликда унинг анъанавий бизнесига зарба бермоқда. Арвинд Кришнанинг сўзларига кўра, мижозлар ўз бюджетларини қайта кўриб чиқмоқдалар. Улар янги мейнфреймлар сотиб олиш ўрнига, маблағларини AI маълумотлар марказлари учун зарур бўлган бошқа турдаги аппарат воситаларига йўналтиришмоқда.
Маълумотлар марказлари учун мўлжалланган ускуналар ва компьютер техникасининг нархи 15 фоиздан 30 фоизгача ошгани сабабли, компаниялар танлов олдида қолмоқда. Кўплаб корпорациялар эскирган бўлса-да, ишончли ишлаётган мейнфреймларни янгилашдан кўра, замонавий сунъий интеллект моделларини ишга тушириш учун зарур бўлган ресурсларга инвестиция қилишни афзал кўрмоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, IBM раҳбарияти йил якуни бўйича ўсиш прогнозларини пасайтирди. Бу эса жорий муваффақиятсиз чоракнинг асоратлари бутун йил давомида сезилишини англатади. Шунга қарамай, компания мейнфреймлар даври тугаётгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этмоқда ва тез орада вазият барқарорлашишига ишонч билдирмоқда.
…