Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликлар
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Galaxy Watch 9 моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат дизайн, балки ички техник имкониятлар ва сунъий интеллект функциялари бўйича ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган. Ixbt.com маълумотларига кўра, янги соат фойдаланувчининг саломатлигини назорат қилишда янада аниқроқ кўрсаткичларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy Watch 9 анъанага кўра 40 мм ва 44 мм ўлчамдаги алюминий корпусларда чиқарилди. Гарчи ташқи кўриниш ўзгармаган бўлса-да, компания билагузукларни янгилашга қарор қилди. Эндиликда улар ҳаво ўтказувчи тузилишга эга юmsҳоқ силикондан тайёрланган бўлиб, узоқ вақт тақиб юришда ноқулайлик туғдирмайди. Қурилманинг оғирлиги ўлчамига қараб 31,5 граммдан 34 граммгача етади, бу эса уни кундалик фойдаланиш учун жуда енгил қилади.
Дисплей ва техник қувватЯнги моделнинг энг кўзга кўринган жиҳатларидан бири — унинг ёрқинлигидир. Супер AMOLED дисплей сапфир шиша билан ҳимояланган ва унинг максимал ёрқинлиги 3000 нитга етказилган. Бу қуёш нури тўғридан-тўғри тушиб турганда ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Қурилма ичига флагман ҳисобланган Snapdragon Веар Элите процессори ўрнатилган бўлиб, у 2 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира билан қувватланади.
Энергия самарадорлиги масаласида ҳам ўсиш кузатилган. 44 мм ўлчамли версия 445 мАм/соат, кичикроқ модел эса 390 мАм/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, соат Алвайс-Он Дисплай функцияси ўчиқ ҳолатда 40 соатгача автоном ишлай олади. Шунингдек, қурилма тезкор сиmsиз қувватланиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Саломатлик ва сунъий интеллект имкониятлариSamsung бу гал саломатликни кузатиш тизимига катта эътибор қаратган. Янги жорий этилган Виталс функцияси уйқу пайтида юрак уриши, тана ҳарорати, қондаги кислород миқдори ва нафас олиш частотасини таҳлил қилади. Етти кунлик кузатувдан сўнг тизим фойдаланувчининг шахсий профилини яратади ва ҳар қандай ноодатий ўзгаришлар ҳақида огоҳлантиради. Шунингдек, Фитнесс Индех функцияси орқали тана таркиби, чидамлилик ва эгилувчанлик каби параметрлар асосида машғулотлар бўйича тавсиялар берилади.
Galaxy AI технологияси ёрдамида янги Раисе то Талк функцияси ҳам қўшилди. Энди фойдаланувчи Google Gemini овозли ёрдамчисига мурожаат қилиш учун тугмаларни босиши шарт эмас, шунчаки қўлни кўтариб гапириш кифоя. Бу орқали хабарларга жавоб бериш, мусиқани бошқариш ва иловаларни ишга тушириш мумкин. Қурилма Wear OS 7 операцион тизими ва One UI 9 Ватч қобиғида ишлайди.
- 5 АТМ ва IP68 сувдан ҳимоя стандартлари;
- МИЛ-СТД-810H ҳарбий чидамлилик сертификати;
- Икки диапазонли ГПС ва NFC модули;
- Bluetooth ва ЛТE версиялари мавжудлиги;
- Android 13 ва ундан юқори тизимлар билан мослик.
…