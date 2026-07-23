Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликлар

·32·Техно
Samsung янги авлод Galaxy Watch 9 ақлли соатларини тақдим этди: Асосий янгиликлар

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Galaxy Watch 9 моделини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат дизайн, балки ички техник имкониятлар ва сунъий интеллект функциялари бўйича ҳам сезиларли даражада такомиллаштирилган. Ixbt.com маълумотларига кўра, янги соат фойдаланувчининг саломатлигини назорат қилишда янада аниқроқ кўрсаткичларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy Watch 9 анъанага кўра 40 мм ва 44 мм ўлчамдаги алюминий корпусларда чиқарилди. Гарчи ташқи кўриниш ўзгармаган бўлса-да, компания билагузукларни янгилашга қарор қилди. Эндиликда улар ҳаво ўтказувчи тузилишга эга юmsҳоқ силикондан тайёрланган бўлиб, узоқ вақт тақиб юришда ноқулайлик туғдирмайди. Қурилманинг оғирлиги ўлчамига қараб 31,5 граммдан 34 граммгача етади, бу эса уни кундалик фойдаланиш учун жуда енгил қилади.

Дисплей ва техник қувват

Янги моделнинг энг кўзга кўринган жиҳатларидан бири — унинг ёрқинлигидир. Супер AMOLED дисплей сапфир шиша билан ҳимояланган ва унинг максимал ёрқинлиги 3000 нитга етказилган. Бу қуёш нури тўғридан-тўғри тушиб турганда ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Қурилма ичига флагман ҳисобланган Snapdragon Веар Элите процессори ўрнатилган бўлиб, у 2 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира билан қувватланади.

Энергия самарадорлиги масаласида ҳам ўсиш кузатилган. 44 мм ўлчамли версия 445 мАм/соат, кичикроқ модел эса 390 мАм/соат сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, соат Алвайс-Он Дисплай функцияси ўчиқ ҳолатда 40 соатгача автоном ишлай олади. Шунингдек, қурилма тезкор сиmsиз қувватланиш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Саломатлик ва сунъий интеллект имкониятлари

Samsung бу гал саломатликни кузатиш тизимига катта эътибор қаратган. Янги жорий этилган Виталс функцияси уйқу пайтида юрак уриши, тана ҳарорати, қондаги кислород миқдори ва нафас олиш частотасини таҳлил қилади. Етти кунлик кузатувдан сўнг тизим фойдаланувчининг шахсий профилини яратади ва ҳар қандай ноодатий ўзгаришлар ҳақида огоҳлантиради. Шунингдек, Фитнесс Индех функцияси орқали тана таркиби, чидамлилик ва эгилувчанлик каби параметрлар асосида машғулотлар бўйича тавсиялар берилади.

Galaxy AI технологияси ёрдамида янги Раисе то Талк функцияси ҳам қўшилди. Энди фойдаланувчи Google Gemini овозли ёрдамчисига мурожаат қилиш учун тугмаларни босиши шарт эмас, шунчаки қўлни кўтариб гапириш кифоя. Бу орқали хабарларга жавоб бериш, мусиқани бошқариш ва иловаларни ишга тушириш мумкин. Қурилма Wear OS 7 операцион тизими ва One UI 9 Ватч қобиғида ишлайди.

  • 5 АТМ ва IP68 сувдан ҳимоя стандартлари;
  • МИЛ-СТД-810H ҳарбий чидамлилик сертификати;
  • Икки диапазонли ГПС ва NFC модули;
  • Bluetooth ва ЛТE версиялари мавжудлиги;
  • Android 13 ва ундан юқори тизимлар билан мослик.
Ўзбекистон бозорида ушбу қурилма яқин ойларда пайдо бўлиши кутилмоқда. Samsung брендининг ақлли соатлари минтақамизда ўзининг экотизими ва қулай интерфейси туфайли анча оммалашган бўлиб, янги модел ҳам юқори технологияли гаджет ишқибозлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

SamsungGalaxy Watch 9ТехнологияАқлли СоатGalaxy AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиЭмиратес авиакомпанияси Boeing 777-9 самолётларини қабул қилишдан бош тортдиБугун, 06:23Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаRolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаБугун, 04:54Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаПоко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаБугун, 04:22Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда