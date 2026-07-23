Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқда
Яримўтказгичлар бозорининг гиганти Intel корпорацияси ўзининг энг даромадли йўналишларидан бири бўлган Дата Сентер Груп (маълумотлар марказлари бўлими) таркибида навбатдаги қисқартиришларни амалга оширмоқда. Ушбу бўлинма Хеон сервер процессорлари ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси учун ускуналар ишлаб чиқаришга масъул ҳисобланади. Компания раҳбарияти ушбу қарорни бизнесни узоқ муддатли ривожлантириш учун зарур бўлган кадрлар таркибини оптималлаштириш билан изоҳлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Те Орегониан нашрига берилган расмий баёнотда Intel вакиллари ташкилий ўзгаришлар компаниянинг умумий стратегиясига мувофиқ амалга оширилаётганини тасдиқлашди. Компания қанча ходим ишдан бўшатилишини очиқламаган бўлса-да, бу жараён мижозлар олдидаги мажбуриятлар ёки маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилиш режасига (роадмапс) салбий таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади.
Даромад ошган, аммо рақобат кучлиҚизиғи шундаки, ушбу қисқартиришлар маълумотлар марказлари йўналишида молиявий кўрсаткичлар яхшиланган бир пайтда юз бермоқда. Ўтган чорак якунларига кўра, мазкур бўлинма 5 миллиард доллар даромад келтирган, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 22 фоизга кўпдир. Бундай ўсишга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект тизимларида кенг қўлланиладиган Хеон процессорларига бўлган талабнинг ортиши кўрсатилмоқда.
Бироқ, ижобий молиявий натижаларга қарамай, Intel ҳозирча NVIDIA компаниясининг график процессорлари (GPU) билан рақобатлаша оладиган даражадаги AI тезлаткичларини тақдим эта олмади. Бу эса компаниянинг бозорнинг энг истиқболли сегментларидан бирида ўз улушини бой беришига сабаб бўлмоқда. iXBT.com маълумотларига кўра, айнан шу омил компанияни харажатларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилган.
Глобал қайта қуриш стратегиясиМазкур қисқартиришлар Intel томонидан 2025-йил мартигача якунланиши кўзда тутилган кенг кўламли трансформациянинг бир қисмидир. Компания йил охирига қадар жами ходимлар сонини тахминан 75 000 нафаргача камайтиришни режалаштирган. Бу стратегия харажатларни қисқартириш ва компания тузилмасини соддалаштиришга қаратилган бўлиб, унинг ижроси учун масъуллардан бири Лип-Бу Тан ҳисобланади.
Келажакда Intel ўз эътиборини қуйидаги устувор йўналишларга қаратмоқчи:
- Intel 18A технологик жараёни асосида ишлаб чиқаришни кенгайтириш;
- Контракт асосида яримўтказгичлар тайёрлаш (фоундрй) бизнесини ривожлантириш;
- Сунъий интеллект инфратузилмаси учун мўлжалланган Хеон процессорлари савдосини ошириш.
…