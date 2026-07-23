Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқда

·0·Техно
Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқда

Яримўтказгичлар бозорининг гиганти Intel корпорацияси ўзининг энг даромадли йўналишларидан бири бўлган Дата Сентер Груп (маълумотлар марказлари бўлими) таркибида навбатдаги қисқартиришларни амалга оширмоқда. Ушбу бўлинма Хеон сервер процессорлари ва сунъий интеллект (AI) инфратузилмаси учун ускуналар ишлаб чиқаришга масъул ҳисобланади. Компания раҳбарияти ушбу қарорни бизнесни узоқ муддатли ривожлантириш учун зарур бўлган кадрлар таркибини оптималлаштириш билан изоҳлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Те Орегониан нашрига берилган расмий баёнотда Intel вакиллари ташкилий ўзгаришлар компаниянинг умумий стратегиясига мувофиқ амалга оширилаётганини тасдиқлашди. Компания қанча ходим ишдан бўшатилишини очиқламаган бўлса-да, бу жараён мижозлар олдидаги мажбуриятлар ёки маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилиш режасига (роадмапс) салбий таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади.

Даромад ошган, аммо рақобат кучли

Қизиғи шундаки, ушбу қисқартиришлар маълумотлар марказлари йўналишида молиявий кўрсаткичлар яхшиланган бир пайтда юз бермоқда. Ўтган чорак якунларига кўра, мазкур бўлинма 5 миллиард доллар даромад келтирган, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 22 фоизга кўпдир. Бундай ўсишга асосий сабаб сифатида сунъий интеллект тизимларида кенг қўлланиладиган Хеон процессорларига бўлган талабнинг ортиши кўрсатилмоқда.

Бироқ, ижобий молиявий натижаларга қарамай, Intel ҳозирча NVIDIA компаниясининг график процессорлари (GPU) билан рақобатлаша оладиган даражадаги AI тезлаткичларини тақдим эта олмади. Бу эса компаниянинг бозорнинг энг истиқболли сегментларидан бирида ўз улушини бой беришига сабаб бўлмоқда. iXBT.com маълумотларига кўра, айнан шу омил компанияни харажатларни қайта кўриб чиқишга мажбур қилган.

Глобал қайта қуриш стратегияси

Мазкур қисқартиришлар Intel томонидан 2025-йил мартигача якунланиши кўзда тутилган кенг кўламли трансформациянинг бир қисмидир. Компания йил охирига қадар жами ходимлар сонини тахминан 75 000 нафаргача камайтиришни режалаштирган. Бу стратегия харажатларни қисқартириш ва компания тузилмасини соддалаштиришга қаратилган бўлиб, унинг ижроси учун масъуллардан бири Лип-Бу Тан ҳисобланади.

Келажакда Intel ўз эътиборини қуйидаги устувор йўналишларга қаратмоқчи:

  • Intel 18A технологик жараёни асосида ишлаб чиқаришни кенгайтириш;
  • Контракт асосида яримўтказгичлар тайёрлаш (фоундрй) бизнесини ривожлантириш;
  • Сунъий интеллект инфратузилмаси учун мўлжалланган Хеон процессорлари савдосини ошириш.
Ўзбекистон бозорида ҳам Intel маҳсулотлари сервер ечимлари орасида етакчи ўринни эгаллайди. Маҳаллий маълумотлар марказлари ва давлат IT-лойиҳаларида Хеон процессорларидан кенг фойдаланилади. Шу сабабли, компаниянинг глобал миқёсдаги таркибий ўзгаришлари ва янги маҳсулотлар линияси келажакда минтақавий технологик янгиланишларга ҳам ўз таъсирини ўтказиши мумкин.

IntelХеонСунъий ИнтеллектТехнологияNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаRolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаБугун, 04:54Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаПоко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқдаБугун, 04:22Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиБугун, 03:26AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда