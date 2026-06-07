Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этди
Huawei компанияси янги Ассенд 950ДТ процессори жорий йилнинг август ойида дебют қилишини ва тўртинчи чоракда реал қурилмаларда пайдо бўлишини расман тасдиқлади. Huawei Cloud 2026 Инспире Креаторс Эвент тадбири давомида компания вице-президенти Чен Лин сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи ушбу чип август ойида компаниянинг булутли экотизимига интеграция қилинишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод Ассенд 950ДТ процессори аввалги версияларга қараганда сезиларли даражада оширилган ҳисоблаш қувватини тақдим этади. Видеохотира ўтказувчанлигидан тортиб, интернет тезлигигача бўлган барча кўрсаткичларда юқори унумдорлик ва самарадорлик намойиш этилади. Шунингдек, ушбу яримўтказгичли процессор янада қулай дастурий таъминот билан таъминланади, бу эса моделларни созлаш ва интеллектуал бошқарув сценарийларидан фойдаланишни осонлаштиради.
Чен Линнинг таъкидлашича, Ассенд 950ДТ векторли ҳисоблаш қуввати ва видеохотира ўтказувчанлиги бўйича катта ўсишга эришган. Шунингдек, чип ФП8 каби паст аниқликдаги форматларни ҳам бевосита қўллаб-қувватлайди. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш жараёнини тезлаштиради.
Эслатиб ўтамиз, март ойида Ассенд 950PR процессори тижорий сотувга чиққан эди. Huawei ушбу чипни Atlas 350 AI кластери билан бирга Хитойдаги ҳамкорлар тадбирида намойиш этган. Кейинчалик компания ушбу чипсетдан DeepSeek В4 серияси учун фойдаланди ва яқин уч йил ичида сунъий интеллект учун яна учта янги яримўтказгичли чип чиқаришни режалаштираётганини эълон қилди.
…