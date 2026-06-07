Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этди

·59·Техно
Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этди

Huawei компанияси янги Ассенд 950ДТ процессори жорий йилнинг август ойида дебют қилишини ва тўртинчи чоракда реал қурилмаларда пайдо бўлишини расман тасдиқлади. Huawei Cloud 2026 Инспире Креаторс Эвент тадбири давомида компания вице-президенти Чен Лин сунъий интеллектни қўллаб-қувватловчи ушбу чип август ойида компаниянинг булутли экотизимига интеграция қилинишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод Ассенд 950ДТ процессори аввалги версияларга қараганда сезиларли даражада оширилган ҳисоблаш қувватини тақдим этади. Видеохотира ўтказувчанлигидан тортиб, интернет тезлигигача бўлган барча кўрсаткичларда юқори унумдорлик ва самарадорлик намойиш этилади. Шунингдек, ушбу яримўтказгичли процессор янада қулай дастурий таъминот билан таъминланади, бу эса моделларни созлаш ва интеллектуал бошқарув сценарийларидан фойдаланишни осонлаштиради.

Чен Линнинг таъкидлашича, Ассенд 950ДТ векторли ҳисоблаш қуввати ва видеохотира ўтказувчанлиги бўйича катта ўсишга эришган. Шунингдек, чип ФП8 каби паст аниқликдаги форматларни ҳам бевосита қўллаб-қувватлайди. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш жараёнини тезлаштиради.

Эслатиб ўтамиз, март ойида Ассенд 950PR процессори тижорий сотувга чиққан эди. Huawei ушбу чипни Atlas 350 AI кластери билан бирга Хитойдаги ҳамкорлар тадбирида намойиш этган. Кейинчалик компания ушбу чипсетдан DeepSeek В4 серияси учун фойдаланди ва яқин уч йил ичида сунъий интеллект учун яна учта янги яримўтказгичли чип чиқаришни режалаштираётганини эълон қилди.

HuaweiАссенд 950ДТСунъий IntelлектProтсессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус