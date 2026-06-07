Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилди
Старбасе космодромидаги икки хил старт майдончасидан амалга оширилган Starship парвозлари қиёсланганда, SpaceX компанияси ўз технологияларини қанчалик тез такомиллаштираётгани яққол кўзга ташланади. Пад 1 майдончасидан амалга оширилган илк парвозларда осмонга улкан тўқ жигарранг чанг ва бетон парчалари кўтарилган эди. Super Heavy ракетасининг мислсиз қуввати ерни том маънода портлатиб юборган, эрозия натижасида тупроқ ва қолдиқлар ўнлаб метрга сочилиб кетган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Пад 2 майдончасидан амалга оширилган сўнгги парвоз эса бутунлай бошқача кўринишга эга. Эндиликда ифлос чанг булутлари ўрнини оппоқ буғ қатламлари эгаллади. Бунга самарали сув пуркаш тизими ва янги йўналтирувчи каналлар орқали эришилди. Ушбу тизим аланганинг ҳароратини пасайтиради, зарба тўлқинини сўндиради ва бетон қопламасини ҳимоя қилади. Натижада старт майдончаси деярли шикастланмайди, парвоз эса экологик жиҳатдан анча тоза ўтади.
SpaceX муҳандислари инфратузилмани жиддий равишда қайта ишлашди: плиталар мустаҳкамланди, сув оқими оптималлаштирилди ва янги материаллар қўлланилди. Бу камроқ вайронагарчилик, тезкор тикланиш ва Starship ракеталарини тез-тез учириш имконини беради. РГВ Аериал Пҳотограпҳй томонидан олинган дрон тасвирлари Пад 2 (Пад Б) майдончаси парвоздан сўнг деярли идеал ҳолатда қолганини тасдиқлади — фақатгина бўёқларнинг бироз кўчгани кузатилган.
Ҳозирда SpaceX компанияси Старбасе космодромидаги афсонавий биринчи старт майдончасини ҳам янги стандартларга мослаштириш учун тўлиқ реконструкция қилмоқда. Шу билан бирга, Super Heavy Booster Б20 криосиновлардан ўтказилмоқда. Ракетанинг 13-парвози яқин ойларда кутилмоқда, йил якунига қадар эса Starship тўлиқ кўп марта фойдаланиш имкониятини исботлаб, юк ташиш нархини авиация ташувларидан ҳам арзонроқ даражага тушириши керак.
…