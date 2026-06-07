Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилди

·79·Техно
Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилди

Старбасе космодромидаги икки хил старт майдончасидан амалга оширилган Starship парвозлари қиёсланганда, SpaceX компанияси ўз технологияларини қанчалик тез такомиллаштираётгани яққол кўзга ташланади. Пад 1 майдончасидан амалга оширилган илк парвозларда осмонга улкан тўқ жигарранг чанг ва бетон парчалари кўтарилган эди. Super Heavy ракетасининг мислсиз қуввати ерни том маънода портлатиб юборган, эрозия натижасида тупроқ ва қолдиқлар ўнлаб метрга сочилиб кетган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Пад 2 майдончасидан амалга оширилган сўнгги парвоз эса бутунлай бошқача кўринишга эга. Эндиликда ифлос чанг булутлари ўрнини оппоқ буғ қатламлари эгаллади. Бунга самарали сув пуркаш тизими ва янги йўналтирувчи каналлар орқали эришилди. Ушбу тизим аланганинг ҳароратини пасайтиради, зарба тўлқинини сўндиради ва бетон қопламасини ҳимоя қилади. Натижада старт майдончаси деярли шикастланмайди, парвоз эса экологик жиҳатдан анча тоза ўтади.

SpaceX муҳандислари инфратузилмани жиддий равишда қайта ишлашди: плиталар мустаҳкамланди, сув оқими оптималлаштирилди ва янги материаллар қўлланилди. Бу камроқ вайронагарчилик, тезкор тикланиш ва Starship ракеталарини тез-тез учириш имконини беради. РГВ Аериал Пҳотограпҳй томонидан олинган дрон тасвирлари Пад 2 (Пад Б) майдончаси парвоздан сўнг деярли идеал ҳолатда қолганини тасдиқлади — фақатгина бўёқларнинг бироз кўчгани кузатилган.

Ҳозирда SpaceX компанияси Старбасе космодромидаги афсонавий биринчи старт майдончасини ҳам янги стандартларга мослаштириш учун тўлиқ реконструкция қилмоқда. Шу билан бирга, Super Heavy Booster Б20 криосиновлардан ўтказилмоқда. Ракетанинг 13-парвози яқин ойларда кутилмоқда, йил якунига қадар эса Starship тўлиқ кўп марта фойдаланиш имкониятини исботлаб, юк ташиш нархини авиация ташувларидан ҳам арзонроқ даражага тушириши керак.

SpaceXStarshipElon MuskСтарбасеКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиHuawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиБугун, 06:54Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилди – Zamin.uz, 07.06.2026