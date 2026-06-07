SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқда
РГВ Аериал Пҳотограпҳй дронлари Техас штатидаги Старбасе космодромида жойлашган тарихий Пад 1 старт майдончасида олиб борилаётган қизғин қурилиш ишларини тасвирга олди. Улкан сариқ кран қурилиш майдончаси узра қад кўтарган: пойдевор ва оловли ариқ учун чуқур котлованлар қазилган, миноранинг массив пўлат конструкциялари ўрнатилган, ўнлаб оғир техникалар ва юк машиналари тиниmsиз ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
SpaceX компанияси бир вақтнинг ўзида биринчи майдончани модернизация қилмоқда ва Пад 2 мажмуасини ривожлантирмоқда. Қурувчилар Орбитал Лаунч Моунт (ОЛМ) сегментларини ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқда, тупроқни мустаҳкамлаб, аланга қайтаргич каналларни ҳозирламоқда. Бу чоралар 33 та Raptor 3 двигателидан чиқадиган улкан ҳарорат ва зарба юкламаларига бардош бериш имконини беради.
SpaceX Старбаседаги афсонавий Пад 1 (шунингдек, Орбитал Лаунч Пад А ёки ОЛП-1 номи билан машҳур) — бу гигант Starship ракетаси учун махсус қурилган тарихдаги илк орбитал старт мажмуасидир. Айнан шу майдончадан Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларининг дастлабки 11 та синов парвози амалга оширилган эди. Янгиланган майдонча бир неча ойдан кейин синов учишларига тайёр бўлиши кутилмоқда.
Старбасе аста-секин келажак космопортига айланиб бормоқда. Аввалроқ Super Heavy Booster Б20 ракетаси дрон орқали намойиш этилган эди, у ҳозирда криоген синовлардан ўтмоқда. Starship — бу SpaceX томонидан юклар ва одамларни Ер орбитаси, Ой, Марс ва узоқ космосга етказиб бериш учун ишлаб чиқилган тўлиқ кўп марта ишлатиладиган ўта оғир транспорт тизимидир. У тарихдаги энг катта ва энг кучли ракета деб тан олинган.
Ракетанинг 13-парвози яқин ойларда кутилмоқда, йил охирига келиб эса Starship тўлиқ кўп марта фойдаланиш имкониятини тасдиқлаши керак. Бу юк ташиш таннархини самолётда ташишдан ҳам арзонроқ даражага тушириш имконини беради.
…