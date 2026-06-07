SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқда

·21·Техно
SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқда

РГВ Аериал Пҳотограпҳй дронлари Техас штатидаги Старбасе космодромида жойлашган тарихий Пад 1 старт майдончасида олиб борилаётган қизғин қурилиш ишларини тасвирга олди. Улкан сариқ кран қурилиш майдончаси узра қад кўтарган: пойдевор ва оловли ариқ учун чуқур котлованлар қазилган, миноранинг массив пўлат конструкциялари ўрнатилган, ўнлаб оғир техникалар ва юк машиналари тиниmsиз ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX компанияси бир вақтнинг ўзида биринчи майдончани модернизация қилмоқда ва Пад 2 мажмуасини ривожлантирмоқда. Қурувчилар Орбитал Лаунч Моунт (ОЛМ) сегментларини ўрнатишга тайёргарлик кўрмоқда, тупроқни мустаҳкамлаб, аланга қайтаргич каналларни ҳозирламоқда. Бу чоралар 33 та Raptor 3 двигателидан чиқадиган улкан ҳарорат ва зарба юкламаларига бардош бериш имконини беради.

SpaceX Старбаседаги афсонавий Пад 1 (шунингдек, Орбитал Лаунч Пад А ёки ОЛП-1 номи билан машҳур) — бу гигант Starship ракетаси учун махсус қурилган тарихдаги илк орбитал старт мажмуасидир. Айнан шу майдончадан Starship кемалари ва Super Heavy кучайтиргичларининг дастлабки 11 та синов парвози амалга оширилган эди. Янгиланган майдонча бир неча ойдан кейин синов учишларига тайёр бўлиши кутилмоқда.

Старбасе аста-секин келажак космопортига айланиб бормоқда. Аввалроқ Super Heavy Booster Б20 ракетаси дрон орқали намойиш этилган эди, у ҳозирда криоген синовлардан ўтмоқда. Starship — бу SpaceX томонидан юклар ва одамларни Ер орбитаси, Ой, Марс ва узоқ космосга етказиб бериш учун ишлаб чиқилган тўлиқ кўп марта ишлатиладиган ўта оғир транспорт тизимидир. У тарихдаги энг катта ва энг кучли ракета деб тан олинган.

Ракетанинг 13-парвози яқин ойларда кутилмоқда, йил охирига келиб эса Starship тўлиқ кўп марта фойдаланиш имкониятини тасдиқлаши керак. Бу юк ташиш таннархини самолётда ташишдан ҳам арзонроқ даражага тушириш имконини беради.

SpaceXStarshipСтарбасеElon MuskКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиHuawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиБугун, 06:54Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус