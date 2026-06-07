2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Маълумотлар ўғирланиши ва хавф-хатарлар

·56·Техно
2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Маълумотлар ўғирланиши ва хавф-хатарлар

2026-йил киберхавфсизлик энди шунчаки техник масала эмас, балки глобал сиёсатнинг марказий қисмига айланганини кўрсатди. Рақамли фронтлардаги урушлар, ҳукуматларнинг ўз фуқаролари маълумотларидан қурол сифатида фойдаланиши ва ботнетларнинг демократик институтларга зарба бериши одатий ҳолга айланди. Давлат хакерлари электр тармоқларидан тортиб сув тизимларигача бўлган фуқаролик инфратузилмаларини нишонга олмоқда, тўлов дастурлари (рансомваре) эса йирик компанияларни гаровда ушлаб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШда Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) томонидан федерал агентликларнинг қайта ташкил этилиши ортидан юзага келган маълумотлар сизиб чиқиши жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий таъминот маъмуриятидаги ўзгаришлар давомида энг махфий маълумотлар базаси ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклангани айтилмоқда. Ушбу база деярли барча тирик америкаликларнинг ижтимоий суғурта рақамлари ва шахсий маълумотларини ўз ичига олган бўлиши мумкин.

Суд ҳужжатларига кўра, DOGE ушбу маълумотларни сайловлардаги фирибгарликларни аниқлаш баҳонасида ташқи сиёсий гуруҳларга тақдим этган бўлиши мумкин. АҚШ Конгресси вакиллари буни мамлакат тарихидаги энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши деб атамоқда. Шу билан бирга, ушбу маълумотлардан фуқароларни асоссиз равишда нишонга олиш учун фойдаланиш хавфи мавжуд.

Европада ҳам вазият оғир: Россия билан боғлиқ хакерлик гуруҳлари Полша, Швеция ва Норвегиянинг энергия ҳамда сув таъминоти тизимларига ҳужум қилди. Полшадаги сув тозалаш иншоотлари ва Норвегиядаги тўғонларга қилинган ҳужумлар рақамли урушнинг реал ҳаётга қанчалик хавф солишини кўрсатди. Бу каби гибрид уруш ҳаракатлари фуқаролик инфратузилмасини ишдан чиқаришга қаратилган.

Яқин Шарқдаги можаролар фонида Эрон хакерлари ҳам АҚШнинг муҳим инфратузилмаларига, айниқса, хусусий сув хўжаликларига ҳужум қилишни бошлаган. Кўплаб хусусий коммунал хизматлар базавий киберҳимояга эга бўлмагани сабабли, улар халқаро хакерлик гуруҳлари учун осон нишон бўлиб қолмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярми рақамли дунё нақадар заиф эканини яна бир бор исботлади.

КиберхавфсизликХакерларElon MuskDOGEМаълумотлар Ўғирланиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус