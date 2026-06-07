2026-йилнинг энг йирик киберҳужумлари: Маълумотлар ўғирланиши ва хавф-хатарлар
2026-йил киберхавфсизлик энди шунчаки техник масала эмас, балки глобал сиёсатнинг марказий қисмига айланганини кўрсатди. Рақамли фронтлардаги урушлар, ҳукуматларнинг ўз фуқаролари маълумотларидан қурол сифатида фойдаланиши ва ботнетларнинг демократик институтларга зарба бериши одатий ҳолга айланди. Давлат хакерлари электр тармоқларидан тортиб сув тизимларигача бўлган фуқаролик инфратузилмаларини нишонга олмоқда, тўлов дастурлари (рансомваре) эса йирик компанияларни гаровда ушлаб турибди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
АҚШда Elon Musk бошчилигидаги Ҳукумат самарадорлиги департаменти (DOGE) томонидан федерал агентликларнинг қайта ташкил этилиши ортидан юзага келган маълумотлар сизиб чиқиши жиддий хавотирларга сабаб бўлмоқда. Ижтимоий таъминот маъмуриятидаги ўзгаришлар давомида энг махфий маълумотлар базаси ҳимояланмаган учинчи томон серверига юклангани айтилмоқда. Ушбу база деярли барча тирик америкаликларнинг ижтимоий суғурта рақамлари ва шахсий маълумотларини ўз ичига олган бўлиши мумкин.
Суд ҳужжатларига кўра, DOGE ушбу маълумотларни сайловлардаги фирибгарликларни аниқлаш баҳонасида ташқи сиёсий гуруҳларга тақдим этган бўлиши мумкин. АҚШ Конгресси вакиллари буни мамлакат тарихидаги энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши деб атамоқда. Шу билан бирга, ушбу маълумотлардан фуқароларни асоссиз равишда нишонга олиш учун фойдаланиш хавфи мавжуд.
Европада ҳам вазият оғир: Россия билан боғлиқ хакерлик гуруҳлари Полша, Швеция ва Норвегиянинг энергия ҳамда сув таъминоти тизимларига ҳужум қилди. Полшадаги сув тозалаш иншоотлари ва Норвегиядаги тўғонларга қилинган ҳужумлар рақамли урушнинг реал ҳаётга қанчалик хавф солишини кўрсатди. Бу каби гибрид уруш ҳаракатлари фуқаролик инфратузилмасини ишдан чиқаришга қаратилган.
Яқин Шарқдаги можаролар фонида Эрон хакерлари ҳам АҚШнинг муҳим инфратузилмаларига, айниқса, хусусий сув хўжаликларига ҳужум қилишни бошлаган. Кўплаб хусусий коммунал хизматлар базавий киберҳимояга эга бўлмагани сабабли, улар халқаро хакерлик гуруҳлари учун осон нишон бўлиб қолмоқда. 2026-йилнинг биринчи ярми рақамли дунё нақадар заиф эканини яна бир бор исботлади.
…