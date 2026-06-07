Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқда
2026-йил якунига қадар оператив хотира (RAM) нархлари икки баравар қимматлашиши мумкин. Бундай прогнозни Лехар компаниясининг Австралия ва Янги Зеландия бўйича минтақавий менежери Чрис Хиа маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги вақтдаги чегирмалар бозордаги реал ҳолатни акс эттирмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг таъкидлашича, чакана сотувчилар янги, қимматроқ партиялар келишидан олдин эски захираларни сотиб юборишга ҳаракат қилмоқда. Нархлар кўтарилишининг асосий сабаби сифатида сунъий интеллект (AI) саноати томонидан хотира чипларига бўлган талабнинг кескин ортиши кўрсатилмоқда.
Samsung, СК ҳйних ва Микрон каби йирик ишлаб чиқарувчилар ўз қувватларининг катта қисмини AI-тезлаткичлар ва маълумотлар марказлари учун зарур бўлган юқори тезликдаги ҲБМ хотираларини ишлаб чиқаришга йўналтирмоқда. Натижада оддий фойдаланувчилар сегменти учун мўлжалланган хотира ҳажми қисқариб бормоқда.
Чрис Хианинг қўшимча қилишича, соҳадаги таннарх ўзгариши якуний истеъмолчига одатда саккиз-тўққиз ойлик кечикиш билан етиб боради. Ҳозирда бозордаги нарх динамикаси фақат ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда. Эски захиралар тугаши билан янги партиялар нархи муқаррар равишда юқори бўлади.
…