Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилди

·71·Техно
Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилди

ТрашБенч YouTube-канали муаллифи қизиқарли тажриба ўтказди: у эски Intel Core i7-6700К процессорини GeForce RTX 3080 видеокартасининг имкониятларини чекламайдиган даражага қадар «уйғотиш» мумкинлигини текшириб кўрди. Асосий вазифа 2015-йилги Skyлаке архитектурасидаги процессордан экстремал оверклоккинг ва ностандарт совутиш тизими ёрдамида максимал қувватни сиқиб чиқаришдан иборат эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тест доирасида CPU босқичма-босқич тезлаштирилди. Дастлаб у 1,4 В кучланишда 4,7 ГГс частотада ишлади, сўнгра 1,56 В билан 5,0 ГГс ва ниҳоят 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс кўрсаткичига эришилди. 1,7 В кучланишда 5,2–5,3 ГГс маррасини забт этишга уринишлар муваффақиятсиз тугади. 5,0–5,1 ГГс частоталарда барқарор ишлаш учун музли ванна билан жиҳозланган махсус суюқлик совутиш тизимидан фойдаланилди.

Кйберпунк 2077 ўйинида стандарт частоталарда тизим процессорга таяниб қолди: GeForce RTX 3080 бор-йўғи 60% қувват билан ишлади, ўртача унумдорлик эса 103 ФПСни ташкил этди. 4,7 ГГс гача тезлаштирилгандан сўнг, GPU юкламаси деярли 70% га кўтарилди, ФПС ўсиши эса тахминан 13% га етди. 5,0 ГГс частотада видеокарта анча фаолроқ ишлай бошлади ва унумдорлик 17% га ошди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, 5,1 ГГс частотада кейинги ўсиш деярли самара бермади. 5,0 ГГс режими билан фарқ сониясига атиги бир кадрни ташкил этди, бу эса чекловлар энди CPU қувватига эмас, балки тизимнинг бошқа жиҳатларига кўчганини кўрсатди. Бошқа ўйинларда ҳам ҳолат ўхшаш бўлди: Шадов оф те Томб Раидер, Ҳитман 3 ва Фар Крй 6 ўйинларида 5,0 ГГс гача тезлаштириш ўртача 11% ўсиш берди.

3DMark Тиме Спй бенчмаркида натижалар янада сезиларли бўлди: унумдорлик мос равишда 19% ва 24% га ошди. Ушбу тажриба эски флагман процессорлар ҳали ҳам замонавий видеокарталар билан ишлашга қодирлигини, бироқ бунинг учун экстремал чоралар ва юқори энергия сарфи талаб этилишини исботлади.

IntelКоре И7ОверклоккингGeForce RTX 3080Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус