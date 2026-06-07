Эски Core i7-6700К процессори 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс гача тезлаштирилди
ТрашБенч YouTube-канали муаллифи қизиқарли тажриба ўтказди: у эски Intel Core i7-6700К процессорини GeForce RTX 3080 видеокартасининг имкониятларини чекламайдиган даражага қадар «уйғотиш» мумкинлигини текшириб кўрди. Асосий вазифа 2015-йилги Skyлаке архитектурасидаги процессордан экстремал оверклоккинг ва ностандарт совутиш тизими ёрдамида максимал қувватни сиқиб чиқаришдан иборат эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тест доирасида CPU босқичма-босқич тезлаштирилди. Дастлаб у 1,4 В кучланишда 4,7 ГГс частотада ишлади, сўнгра 1,56 В билан 5,0 ГГс ва ниҳоят 1,65 В кучланишда 5,1 ГГс кўрсаткичига эришилди. 1,7 В кучланишда 5,2–5,3 ГГс маррасини забт этишга уринишлар муваффақиятсиз тугади. 5,0–5,1 ГГс частоталарда барқарор ишлаш учун музли ванна билан жиҳозланган махсус суюқлик совутиш тизимидан фойдаланилди.
Кйберпунк 2077 ўйинида стандарт частоталарда тизим процессорга таяниб қолди: GeForce RTX 3080 бор-йўғи 60% қувват билан ишлади, ўртача унумдорлик эса 103 ФПСни ташкил этди. 4,7 ГГс гача тезлаштирилгандан сўнг, GPU юкламаси деярли 70% га кўтарилди, ФПС ўсиши эса тахминан 13% га етди. 5,0 ГГс частотада видеокарта анча фаолроқ ишлай бошлади ва унумдорлик 17% га ошди.
Қизиқарли жиҳати шундаки, 5,1 ГГс частотада кейинги ўсиш деярли самара бермади. 5,0 ГГс режими билан фарқ сониясига атиги бир кадрни ташкил этди, бу эса чекловлар энди CPU қувватига эмас, балки тизимнинг бошқа жиҳатларига кўчганини кўрсатди. Бошқа ўйинларда ҳам ҳолат ўхшаш бўлди: Шадов оф те Томб Раидер, Ҳитман 3 ва Фар Крй 6 ўйинларида 5,0 ГГс гача тезлаштириш ўртача 11% ўсиш берди.
3DMark Тиме Спй бенчмаркида натижалар янада сезиларли бўлди: унумдорлик мос равишда 19% ва 24% га ошди. Ушбу тажриба эски флагман процессорлар ҳали ҳам замонавий видеокарталар билан ишлашга қодирлигини, бироқ бунинг учун экстремал чоралар ва юқори энергия сарфи талаб этилишини исботлади.
…