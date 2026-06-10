OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларга

·0·Техно
OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларга

OnePlus компанияси ўзининг янги Турбо 6Х смартфонининг расмий суратларини эълон қилди ва қурилманинг асосий техник хусусиятларини очиқлади. Қурилманинг тўлиқ тақдимоти яқин соатлар ичида бўлиб ўтиши кутилмоқда, унинг тахминий нархи эса 1500 юанни (тахминан 220 доллар) ташкил этади. Янги модел расмларда кўрсатилган уч хил рангда сотувга чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон ясси ён рамкали корпус ва қўшалоқ асосий камера билан жиҳозланган. OnePlus Турбо 6Х моделининг асосий ўзига хосликларидан бири бу 144 Гс частотали ИПС экрандир. Ушбу дисплей кўзни ҳимоя қилиш функциялари билан таъминланган ва унда милтиллаш (фликкер) деярли сезилмайди.

Шунингдек, смартфон 7000 мАс сиғимли аккумуляторга эга бўлди. Расмий маълумотларга кўра, ушбу батарея узоқ муддатли фойдаланишга мўлжалланган бўлиб, олти йил давомида ўзининг дастлабки қувват хусусиятларини сақлаб қолади. Қурилманинг аппарат платформаси MediaTek Dimensity 7360 Супер чипсетига асосланган.

Шу билан бирга, OnePlus янада кучлироқ бўлган Турбо 6Х Pro моделини ҳам тайёрламоқда. У 8000 мАс сиғимли батарея, Dimensity 7400 Супер процессори, 1,5К аниқликдаги Samsung экрани ва тўлиқ сувдан ҳимоя тизими билан таъминланади. Pro версияси икки хил — тўқ сариқ ва қора рангларда тақдим этилади.

OnePlusТурбо 6ХСмартфонMediaTekТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиAnthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиБугун, 04:23Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиРоссиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиБугун, 04:21Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаРоссияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаБугун, 03:59Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиLucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиБугун, 03:52Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиРоссиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиБугун, 03:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус