Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этди

Xiaomi компанияси ақлли уй учун янги гаджет — кулер, чойнак, термопот ва муз генератори функцияларини ўзида бирлаштирган Mijia Инстант Ҳот Ватер Диспенсер (Исе Макер) қурилмасини намойиш этди. Ушбу қурилма ошхона, офис ёки яшаш хоналари учун мўлжалланган бўлиб, у ҳам ички бакдан, ҳам тўғридан-тўғри сув фильтрлаш тизимидан фойдаланган ҳолда ишлаши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилманинг асосий хусусияти — сувни лаҳзаларда иситишидир. 2050 В қувватга эга ўрнатилган иситиш элементи ишга тушганидан сўнг атиги 3 сония ўтиб қайноқ сув етказиб беради. Фойдаланувчилар ҳароратни 40 дан 90 °К гача танлашлари мумкин, Mi Home иловаси орқали эса янада аниқроқ созламаларни амалга ошириш имконияти мавжуд.

Шунингдек, қурилма тезкор равишда муз тайёрлаш қобилиятига эга: 5 та муз бўлаги 10–15 дақиқа ичида шаклланади, сақлаш камераси эса 55 тагача муз бўлагини сиғдира олади ва уларни совитилган ҳолатда сақлайди. Ишлаб чиқарувчи гигиена масалаларига ҳам алоҳида эътибор қаратган бўлиб, сув ва музни ультрабинафша нурлар ёрдамида стерилизация қилиш ҳамда тизимни автоматик тозалаш функцияларини жорий этган.

Диспансер болалардан ҳимоя қилиш тизими, рангли дисплей билан жиҳозланган ва шовқин даражаси 35 дБ дан паст. Хитойда қурилма 15-июндан бошлаб тахминан 3299 юан (чегирма билан 440 доллар атрофида) нархда сотувга чиқади.

XiaomiMijiaАқлли УйТехнологияГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Honor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиHonor смартфонларида янги функция: МагикОС фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялайдиБугун, 07:58Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиMeta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қурадиБугун, 07:24OnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаOnePlus Турбо 6Х: 7000 мАс батарея ва 144 Гс экран атиги 220 долларгаБугун, 05:52Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиAnthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиБугун, 04:23Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиРоссиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус