Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяпти

·0·Техно
Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяпти

Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет компанияси 1,5 миллиард аҳолига эга Ҳиндистонда тижорий фаолиятини бошлаш учун рухсатнома олишда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Ҳиндистон ҳукумати Яқин Шарқдаги можаролар фонида хавфсизлик нуқтаи назаридан ушбу технологиядан фойдаланишга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг махфий манбаларига кўра, Ҳиндистон Ички ишлар вазирлиги хавфсизлик хизматлари Starlink учун зарур бўлган якуний рухсатномаларни беришни тўхтатиб қўйган. Бунга Эрон ва Исроил ўртасидаги зиддиятлар даврида Starlink терминалларидан лицензиясиз фойдаланилгани ҳақидаги хабарлар сабаб бўлган. Ню-Дели геосиёсий кескинлик шароитида Америка операторини назорат қилиш имкониятидан хавотирда.

Starlink вакиллари Ҳиндистон бозорига кириш учун фаол иш олиб бораётганликларини ва маҳаллий ҳокимиятнинг барча талабларини бажаришга тайёр эканликларини билдиришган. Хусусан, компания маълумотларни мамлакат ичида сақлаш ва Ҳиндистон ҳудудида ўнта ер усти станциясини (шлюзларни) қуриш мажбуриятини олган.

Норасмий маълумотларга кўра, компанияда ҳали ҳам зарур частота спектрини ажратиш масаласи ҳал этилмаган. Ҳиндистон ҳукумати нафақат SpaceX лойиҳасига, балки бутун сунъий йўлдош алоқаси секторига нисбатан хавфсизлик чораларини кучайтирган. Starlink анъанавий тармоқлар мавжуд бўлмаган ҳудудларда юқори тезликдаги интернетни таъминловчи глобал тизим ҳисобланади.

StarlinkSpaceXҲиндистонИлон МаскТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айланди1 TB интернет ёки «Ижтимоий пакет»: «Почта России» мобил алоқа операторига айландиБугун, 09:50Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиВаймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиБугун, 09:247000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилдиБугун, 09:21Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиСпектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиБугун, 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус