Ҳиндистон Starlink тармоғини ишга туширишга рухсат бермаяпти
Илон Маскнинг Starlink сунъий йўлдош интернет компанияси 1,5 миллиард аҳолига эга Ҳиндистонда тижорий фаолиятини бошлаш учун рухсатнома олишда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Ҳиндистон ҳукумати Яқин Шарқдаги можаролар фонида хавфсизлик нуқтаи назаридан ушбу технологиядан фойдаланишга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг махфий манбаларига кўра, Ҳиндистон Ички ишлар вазирлиги хавфсизлик хизматлари Starlink учун зарур бўлган якуний рухсатномаларни беришни тўхтатиб қўйган. Бунга Эрон ва Исроил ўртасидаги зиддиятлар даврида Starlink терминалларидан лицензиясиз фойдаланилгани ҳақидаги хабарлар сабаб бўлган. Ню-Дели геосиёсий кескинлик шароитида Америка операторини назорат қилиш имкониятидан хавотирда.
Starlink вакиллари Ҳиндистон бозорига кириш учун фаол иш олиб бораётганликларини ва маҳаллий ҳокимиятнинг барча талабларини бажаришга тайёр эканликларини билдиришган. Хусусан, компания маълумотларни мамлакат ичида сақлаш ва Ҳиндистон ҳудудида ўнта ер усти станциясини (шлюзларни) қуриш мажбуриятини олган.
Норасмий маълумотларга кўра, компанияда ҳали ҳам зарур частота спектрини ажратиш масаласи ҳал этилмаган. Ҳиндистон ҳукумати нафақат SpaceX лойиҳасига, балки бутун сунъий йўлдош алоқаси секторига нисбатан хавфсизлик чораларини кучайтирган. Starlink анъанавий тармоқлар мавжуд бўлмаган ҳудудларда юқори тезликдаги интернетни таъминловчи глобал тизим ҳисобланади.
…