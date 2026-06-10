Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқда
Дунё авиакомпаниялари ўртасида премиум-класс мижозларини жалб қилиш учун кураш кучаймоқда. Эндиликда бортдаги юқори тезликдаги Wi-Fi хизмати оддий қулайликдан Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси ва Jeff Bezosнинг Amazon Лео сунъий йўлдош тармоғи ўртасидаги асосий рақобат майдонига айланди. Starlink ҳозирда коинотдаги барча сунъий йўлдошларнинг қарийб учдан икки қисмини назорат қилиб, SpaceX учун асосий даромад манбаига айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Валоур Консультанкй таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Starlink 2026-йилда дунё бўйлаб 11 та янги авиакомпанияни ўз мижозлари қаторига қўшиб олди. Таққослаш учун, компания 2022-йилда атиги 3 та, 2024-йилда 8 та, 2025-йилда эса 22 та авиаташувчи билан шартнома имзолаган эди. Ўзининг сунъий йўлдош гуруҳини шакллантиришда давом этаётган Amazon эса ўтган ойда Blue Origin ракетаси билан боғлиқ авария туфайли қийинчиликларга дуч келди, бироқ Дельта Air Линес ва ЖетБлуе Аирвайс билан дастлабки келишувларга эришган.
Starlink ёки Amazon тизимларини ўрнатиш авиакомпаниялар учун юзлаб миллион долларлик йирик инвестицияларни талаб қилади. Амадеус компанияси президенти Десиус Валморбида ушбу технологияни "инқилобий" деб атади. Унинг фикрича, яқин йилларда ҳар бир авиакомпания ўз версиясини жорий этишга шошилади, чунки бу хизмат энди танлов эмас, балки мажбурий талабга айланиб бормоқда.
Оокла таҳлилларига кўра, Starlink 10 000 дан ортиқ паст орбитали сунъий йўлдошлардан фойдалангани сабабли анъанавий геостационар тизимлардан бир неча баробар тезроқ ишлайди. Соутвест Аирлинес компанияси бозордаги етакчиликни сақлаб қолиш учун Starlink тизимини танлаганини маълум қилди. Шунингдек, Американ Аирлинес ҳам 2027-йил бошидан бошлаб 500 дан ортиқ самолётини Starlink ускуналари билан жиҳозлашини эълон қилди.
…