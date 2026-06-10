Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқда

·0·Техно
Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқда

Дунё авиакомпаниялари ўртасида премиум-класс мижозларини жалб қилиш учун кураш кучаймоқда. Эндиликда бортдаги юқори тезликдаги Wi-Fi хизмати оддий қулайликдан Илон Маскнинг Starlink лойиҳаси ва Jeff Bezosнинг Amazon Лео сунъий йўлдош тармоғи ўртасидаги асосий рақобат майдонига айланди. Starlink ҳозирда коинотдаги барча сунъий йўлдошларнинг қарийб учдан икки қисмини назорат қилиб, SpaceX учун асосий даромад манбаига айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Валоур Консультанкй таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, Starlink 2026-йилда дунё бўйлаб 11 та янги авиакомпанияни ўз мижозлари қаторига қўшиб олди. Таққослаш учун, компания 2022-йилда атиги 3 та, 2024-йилда 8 та, 2025-йилда эса 22 та авиаташувчи билан шартнома имзолаган эди. Ўзининг сунъий йўлдош гуруҳини шакллантиришда давом этаётган Amazon эса ўтган ойда Blue Origin ракетаси билан боғлиқ авария туфайли қийинчиликларга дуч келди, бироқ Дельта Air Линес ва ЖетБлуе Аирвайс билан дастлабки келишувларга эришган.

Starlink ёки Amazon тизимларини ўрнатиш авиакомпаниялар учун юзлаб миллион долларлик йирик инвестицияларни талаб қилади. Амадеус компанияси президенти Десиус Валморбида ушбу технологияни "инқилобий" деб атади. Унинг фикрича, яқин йилларда ҳар бир авиакомпания ўз версиясини жорий этишга шошилади, чунки бу хизмат энди танлов эмас, балки мажбурий талабга айланиб бормоқда.

Оокла таҳлилларига кўра, Starlink 10 000 дан ортиқ паст орбитали сунъий йўлдошлардан фойдалангани сабабли анъанавий геостационар тизимлардан бир неча баробар тезроқ ишлайди. Соутвест Аирлинес компанияси бозордаги етакчиликни сақлаб қолиш учун Starlink тизимини танлаганини маълум қилди. Шунингдек, Американ Аирлинес ҳам 2027-йил бошидан бошлаб 500 дан ортиқ самолётини Starlink ускуналари билан жиҳозлашини эълон қилди.

StarlinkSpaceXAmazonАвиацияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиVPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиБугун, 13:20Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиYandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиБугун, 12:57Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаНима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқдаБугун, 12:57Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиSnapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиБугун, 12:51RedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиRedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиБугун, 12:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус