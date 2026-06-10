ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқди

·18·Техно
ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқди

Булутли технологиялар гиганти ServiceNow ўзининг корпоратив мижозларини платформадаги дастурий хатолик туфайли маълумотлар интернетда очиқ қолган бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Компания томонидан Reddit тармоғида тарқалган махфий ҳисоботга кўра, 5-июн куни тизимдаги аутентификациядан ўтмаган фойдаланувчиларга ServiceNow хостингидаги маълумотларга рухсатсиз кириш имконини берувчи заифлик бартараф этилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу хатолик бегона шахсларга ҳеч қандай парол ёки логин талаб қилинмаган ҳолда мижозлар инстанцияларида сақланадиган маълумотларни қўлга киритиш имконини берган. Ҳозирча айнан кимлар ушбу маълумотларга кириш ҳуқуқига эга бўлгани, қандай турдаги маълумотлар ўғирлангани ёки бу жараёнда қайсидир хакерлик гуруҳи иштирок этгани ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас.

ServiceNow минглаб йирик компанияларга ўзларининг ички бизнес жараёнларини автоматлаштиришга ёрдам беради. Компаниялар ушбу платформадан IT ва HR тизимлари, ишга қабул қилиш жараёнлари ва техник қўллаб-қувватлаш хизматларини бошқаришда фойдаланадилар. Шу сабабли, ServiceNow каби платформалар хакерлар учун жуда жозибадор нишон ҳисобланади, чунки уларда махфий пароллар, калитлар ва бошқа муҳим маълумотлар сақланиши мумкин.

Компания расмийлари ушбу муаммо асосан Австралиядаги мижозларга тегишли эканини таъкидлаган бўлса-да, Reddit фойдаланувчилари бошқа ҳудудларда ҳам рухсатсиз кириш ҳолатлари кузатилганини айтишмоқда. Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар 51.159.98.241 ИП-манзилини шубҳали деб топишди ва мижозларга ўз лог-файлларини текширишни тавсия қилишди.

Ҳозирча ServiceNow вакиллари TechCrunch нашрининг неча нафар мижоз жабрлангани ва ушбу заифлик қанча вақт давомида очиқ қолгани ҳақидаги сўровларига расмий жавоб беришмади. Мазкур ҳодиса булутли хизматлар хавфсизлиги бўйича навбатдаги жиддий хавотирларни келтириб чиқарди.

ServiceNowКиберхавфсизликМаълумотлар СизишиCloud КомпутингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариSpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалариБугун, 14:53Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЖедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:52Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус