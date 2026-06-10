SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалари

·0·Техно
SpaceX IPO: Илон Маскнинг коинотдаги маълумотлар марказлари ва улкан режалари

Жума куни SpaceX компанияси фонд бозорига чиқади ва инвесторлар бу воқеани катта ҳаяжон билан кутишмоқда. Хабарларга кўра, 75 миллиард долларлик акциялар таклифига талаб ҳаддан ташқари юқори бўлиб, баъзи институционал инвесторлар Elon Musk империясининг 10 миллиард долларлик блокларини сотиб олишга тайёр туришибди. Гарчи йирик IPOлар кўпинча муваффақиятсизликка учраши ва компания ҳозирда зарар билан ишлаётган бўлса-да, технологик инвесторлар Мускка қарши тикмаслик кераклигини аллақачон ўрганиб олишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX молиявий режаларининг асосини сўнгги 18 ой ичида шаклланган орбитал маълумотлар марказлари бизнеси ташкил этади. Муск ушбу қараш орқали ўз конгломератини IPO олдидан бирлаштиришни мақсад қилган. Ушбу улкан схема камида учта мураккаб муҳандислик ютуғини талаб қилади: қайта фойдаланиладиган ракета, янги Америка чип заводи ва сунъий йўлдошларни мисли кўрилмаган тезликда ишлаб чиқариш. Бу каби бизнес-режа компания қийматини баҳолашда таҳлилчиларни иккига бўлмоқда.

Морнингстар тадқиқот фирмаси ва Нью-Йорк университети профессори Асват Дамодаран SpaceX қийматини банкирлар айтаётган 1,8 триллион доллардан пастроқ баҳоламоқда. Морнингстар компанияни 825 миллиард долларга, Дамодаран эса 1,2 триллион долларга баҳолади. Бундай фарқ дунёдаги энг йирик коинот монополиясини анча хатарли бўлган AI (сунъий интеллект) бизнеси билан бирлаштириш натижасидир. Таҳлилчиларнинг фикрича, компаниянинг коинотга учириш ва Starlink тармоғи энг жозибадор қисмлар бўлса, AI йўналиши энг ноаниқ бўлиб қолмоқда.

SpaceX ўзининг С-1 ҳисоботида асосий имкониятни корпоратив AI соҳасида кўрмоқда. Компания Cursor жамоасидан сотиб олинган дастурлаш воситалари ва оқ ёқалилар меҳнатини бажарувчи рақамли агентларни яратишга қаратилган Макроҳард лойиҳасига таянмоқда. SpaceX ушбу бозор ҳажмини 22,7 триллион доллар деб баҳолаган. Шу билан бирга, компания ўзининг рақобатчилари ҳисобланган Anthropic ва Google каби гигантларга катта ҳажмдаги ҳисоблаш қувватларини сотиш бўйича шартномалар имзолаган.

Муск компаниялари учун бундай стратегия бегона эмас: SpaceX тез-тез Starlink рақобатчиларининг сунъий йўлдошларини ҳам коинотга учиради. Бироқ, ҳозирги ҳолатда компания етакчи сифатида эмас, балки қувиб етувчи сифатида ҳаракат қилмоқда. "Неоклоуд" провайдери сифатида ишлаш қисқа муддатда фойдали бўлиши мумкин, аммо асосий савол очиқ қолмоқда: AI технологиялари занжирида ҳисоблаш қуввати етказиб берувчиси бўлиш афзалми ёки модел яратувчисими?

SpaceXElon MuskIPOСунъий IntelлектStarlink
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Pinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларPinterest ва Amazon ҳамкорлиги: Креаторлар учун янги имкониятларБугун, 14:54ServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиServiceNow платформасидаги хатолик сабабли мижозлар маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 14:24Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқдаБугун, 14:24Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЖедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:52Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус