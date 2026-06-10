Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқда

·0·Техно
Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқда

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компаниясининг сунъий йўлдошли интернет тармоғига миллионлаб янги фойдаланувчиларни жалб қилиш режалари Ҳиндистон ҳукумати билан боғлиқ муаммолар туфайли хавф остида қолиши мумкин. Кўп йиллик музокаралардан сўнг SpaceX 2025-йилда Ҳиндистонда фаолият бошлаш учун лицензия олган эди, бироқ Bloomberg нашрининг хабар беришича, расмий Деҳли бу жараённи вақтинча тўхтатиб қўйган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Бунга Starlink тизимининг Эрон ҳудудида расмий рухсатсиз ишлатилгани сабаб бўлгани айтилмоқда. Ҳиндистон расмийлари компания маҳаллий қонунларга тўлиқ бўйсунмаслигидан хавотирда. SpaceX вице-президенти Лаурен Дреер эса ижтимоий тармоқларда бу хабарларни рад этиб, ҳукумат билан музокаралар маҳсулдор давом этаётганини билдирди. Шунга қарамай, Bloomberg музокаралар бутунлай тўхтаганини эмас, балки жараён секинлашганини таъкидламоқда.

Ҳиндистон бозорига киришнинг кечикиши SpaceX компаниясининг кутилаётган IPO жараёнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Молиявий ҳисоботлар Starlink фойдаланувчилари сонининг ўсиши секинлашаётганини кўрсатмоқда. Тизимнинг қиймати у қамраб олган давлатлар сонига боғлиқ, чунки глобал инфратузилмани қуриш харажатлари ўзгармас бўлиб, даромад фақат обуначилар сонига таянади.

Ҳиндистон ҳукумати маълумотларни маҳаллий даражада сақлаш ва тармоқ хавфсизлиги бўйича қатъий талаблар қўйган. SpaceX бу шартларни бажаришга ҳаракат қилаётган бўлса-да, Эрон воқеаси ҳукуматда Starlink устидан назоратни йўқотиш қўрқинчини уйғотган. Аввалроқ Украина ҳарбийлари ҳам 2022-йилда Elon Musk томонидан алоқа узиб қўйилганидан шикоят қилишган эди.

Шунингдек, Starlink'нинг Тайван ҳукумати билан музокаралари ҳам боши берк кўчага кириб қолган. Бунга Мускнинг Тайванни Хитойнинг бир қисми деб ҳисоблаши ва маҳаллий ҳамкорлар билан ишлашдан бош тортаётгани сабаб қилиб кўрсатилмоқда. Ҳиндистон каби йирик бозордаги ноаниқликлар SpaceX учун стратегик аҳамиятга эга бўлган лойиҳанинг келажагини сўроқ остида қолдирмоқда.

SpaceXStarlinkElon MuskҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиРоссияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиБугун, 16:51Варнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олдиВарнер Мусик Груп сунъий интеллект соҳасидаги Суреэл AI стартапини сотиб олдиБугун, 16:28Хотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкинХотира воситалари Сунъий интеллект моделларини ёмонлаштириши мумкинБугун, 16:20Унитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиУнитед Аирлинес ва Rolls-Royce ўртасида 175 млн долларлик низо келиб чиқдиБугун, 16:00Киберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиКиберхавфсизлик бўйича мутахассислар Anthropic компаниясининг Фабле моделидан норозиБугун, 15:53Зест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаЗест: Одамлар ҳақиқатда қаерда овқатланишини кўрсатувчи янги иловаБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус