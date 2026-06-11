Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмади

·11·Техно
Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмади

Google компанияси Pixel смартфонлари эгаларини қийнаётган жиддий носозлик бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Жорий йилнинг март ойидан буён Pixel 6 дан Pixel 10 гача бўлган моделлар фойдаланувчилари қурилмаларнинг чексиз қайта юкланиш (боотлооп) ҳолатига тушиб қолаётганидан шикоят қилишмоқда. Мазкур хатолик сабабли смартфонлар Google логотипида қотиб қолиши ёки ПИН-код киритилгандан сўнг дарҳол ўчиб ёниши кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Баъзи ҳолатларда қурилмалар ҳатто тиклаш режимига (рековерй моде) киришга ҳам имкон бермаяпти, бу эса дастурий таъминотни янгилаш орқали муаммони бартараф этишни имконсиз қилмоқда. Google фойдаланувчиларга йўллаган расмий хатида март, апрель ва май ойларидаги янгиланишлардан сўнг юзага келган ушбу носозлик устида иш олиб борилаётганини тасдиқлади ва кўрсатилган сабр-тоқат учун миннатдорчилик билдирди.

Компания вакиллари ҳар бир ҳолат ўзига хос эканлигини таъкидлаб, фойдаланувчиларга Pixel мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан бевосита боғланишни тавсия қилмоқда. Мурожаат вақтида муаммони аниқ тавсифлаш (масалан, "дастурий янгиланишдан кейинги чексиз қайта юкланиш") мутахассисларга ечим топишда ёрдам беради. Ҳозирда Google Иссуе Траккер платформасида ушбу мавзу бўйича 800 дан ортиқ изоҳ қолдирилган.

Дастлаб Google ушбу хатоликни май ойидаги хавфсизлик янгиланиши билан тузатишни режалаштирган эди, бироқ муаммо ҳамон долзарблигича қолмоқда. Шунингдек, компания фойдаланувчиларга Android 17 бета-версияларини ўрнатмасликни маслаҳат бермоқда, чунки синов талқинлари вазиятни янада оғирлаштириши мумкин. Ҳозирча якуний тузатиш муддати очиқланмаган.

GooglePixelAndroidСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Tesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиTesla ҳукмронлик қилаётган энергия сақлаш бозорига GM ҳам кирдиБугун, 20:21Винг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаВинг дронлари орқали етказиб бериш хизмати АҚШда кенгаймоқдаБугун, 19:55КровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаКровдСтрике: АҚШ технология секторидаги хакерлик ҳужумларининг ярми КХДР ҳиссасига тўғри келмоқдаБугун, 19:52Компутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиКомпутех 2026: Асус янги ROG Ally Х20 ва Нвидиа RTX Спарк ноутбукларини тақдим этдиБугун, 19:23Интернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиИнтернет шарт эмас: НСПК ақлли соатлар орқали офлайн тўлов тизимини ишга туширадиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус