Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмади
Google компанияси Pixel смартфонлари эгаларини қийнаётган жиддий носозлик бўйича суриштирув ишларини давом эттирмоқда. Жорий йилнинг март ойидан буён Pixel 6 дан Pixel 10 гача бўлган моделлар фойдаланувчилари қурилмаларнинг чексиз қайта юкланиш (боотлооп) ҳолатига тушиб қолаётганидан шикоят қилишмоқда. Мазкур хатолик сабабли смартфонлар Google логотипида қотиб қолиши ёки ПИН-код киритилгандан сўнг дарҳол ўчиб ёниши кузатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Баъзи ҳолатларда қурилмалар ҳатто тиклаш режимига (рековерй моде) киришга ҳам имкон бермаяпти, бу эса дастурий таъминотни янгилаш орқали муаммони бартараф этишни имконсиз қилмоқда. Google фойдаланувчиларга йўллаган расмий хатида март, апрель ва май ойларидаги янгиланишлардан сўнг юзага келган ушбу носозлик устида иш олиб борилаётганини тасдиқлади ва кўрсатилган сабр-тоқат учун миннатдорчилик билдирди.
Компания вакиллари ҳар бир ҳолат ўзига хос эканлигини таъкидлаб, фойдаланувчиларга Pixel мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати билан бевосита боғланишни тавсия қилмоқда. Мурожаат вақтида муаммони аниқ тавсифлаш (масалан, "дастурий янгиланишдан кейинги чексиз қайта юкланиш") мутахассисларга ечим топишда ёрдам беради. Ҳозирда Google Иссуе Траккер платформасида ушбу мавзу бўйича 800 дан ортиқ изоҳ қолдирилган.
Дастлаб Google ушбу хатоликни май ойидаги хавфсизлик янгиланиши билан тузатишни режалаштирган эди, бироқ муаммо ҳамон долзарблигича қолмоқда. Шунингдек, компания фойдаланувчиларга Android 17 бета-версияларини ўрнатмасликни маслаҳат бермоқда, чунки синов талқинлари вазиятни янада оғирлаштириши мумкин. Ҳозирча якуний тузатиш муддати очиқланмаган.
…