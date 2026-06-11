Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақида
OpenAI раҳбари Sam Altman ва компаниянинг бош олими Жакуб Пачокки ҳаммуаллифликдаги янги мақоласида сунъий интеллект ривожланишини электр энергиясининг тарқалиши билан қиёслади. Уларнинг фикрича, ХХ асрда электрлаштириш иқтисодий ўсишни қандай тезлаштирган бўлса, сунъий интеллект ҳам иқтисодиёт, фан ва кундалик ҳаётни қайта қурувчи асосий технологияга айланади. Муаллифлар технологиянинг асосий самараси унинг оммавий тарқалиши ва инсон имкониятлари доирасини кенгайтириши билан боғлиқлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мақолада OpenAI стратегиясининг «учинчи фазасига» ўтиш масаласи кўтарилган. Биринчи фаза AGI соҳасидаги фундаментал тадқиқотлар бўлса, иккинчиси технологияларни маҳсулотга айлантириш ва жорий этиш эди. Учинчи фаза эса иқтисодиётнинг сунъий интеллект атрофида қайта қурилиши, моделларнинг хавфсизлиги, арзонлиги ва кундалик жараёнларга интеграциялашувини таъминлашни кўзда тутади. Шунингдек, ҳар бир инсон учун шахсий AGI даражасидаги ёрдамчига эга бўлиш имконияти стратегик мақсад сифатида белгиланган.
Алоҳида эътибор илмий тадқиқотлар келажагига қаратилган. Sam Altman ва Жакуб Пачокки 2028-йилга бориб OpenAI ичидаги тадқиқотларнинг катта қисми сунъий интеллект тизимлари билан ҳамкорликда амалга оширилишини башорат қилмоқда. Сунъий интеллект гипотезаларни шакллантириш ва уларни текширишда иштирок этиб, илмий кашфиётлар суръатини кескин оширади. Бу жараёнда инсоннинг роли вазифаларни бажаришдан мақсадларни белгилаш ва натижаларни баҳолашга ўзгаради.
Муаллифлар технологиянинг бир неча компания ёки давлатлар қўлида тўпланиб қолиши хавфли эканини қайд этишди. Улар халқаро мувофиқлаштириш механизмларини яратиш, хавфлар хавфсизлик чораларидан ўзиб кетган тақдирда пойгани секинлаштириш ва сунъий интеллект тизимларининг барқарорлигини таъминловчи глобал стандартларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.
…