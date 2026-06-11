Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақида

·12·Техно
Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақида

OpenAI раҳбари Sam Altman ва компаниянинг бош олими Жакуб Пачокки ҳаммуаллифликдаги янги мақоласида сунъий интеллект ривожланишини электр энергиясининг тарқалиши билан қиёслади. Уларнинг фикрича, ХХ асрда электрлаштириш иқтисодий ўсишни қандай тезлаштирган бўлса, сунъий интеллект ҳам иқтисодиёт, фан ва кундалик ҳаётни қайта қурувчи асосий технологияга айланади. Муаллифлар технологиянинг асосий самараси унинг оммавий тарқалиши ва инсон имкониятлари доирасини кенгайтириши билан боғлиқлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мақолада OpenAI стратегиясининг «учинчи фазасига» ўтиш масаласи кўтарилган. Биринчи фаза AGI соҳасидаги фундаментал тадқиқотлар бўлса, иккинчиси технологияларни маҳсулотга айлантириш ва жорий этиш эди. Учинчи фаза эса иқтисодиётнинг сунъий интеллект атрофида қайта қурилиши, моделларнинг хавфсизлиги, арзонлиги ва кундалик жараёнларга интеграциялашувини таъминлашни кўзда тутади. Шунингдек, ҳар бир инсон учун шахсий AGI даражасидаги ёрдамчига эга бўлиш имконияти стратегик мақсад сифатида белгиланган.

Алоҳида эътибор илмий тадқиқотлар келажагига қаратилган. Sam Altman ва Жакуб Пачокки 2028-йилга бориб OpenAI ичидаги тадқиқотларнинг катта қисми сунъий интеллект тизимлари билан ҳамкорликда амалга оширилишини башорат қилмоқда. Сунъий интеллект гипотезаларни шакллантириш ва уларни текширишда иштирок этиб, илмий кашфиётлар суръатини кескин оширади. Бу жараёнда инсоннинг роли вазифаларни бажаришдан мақсадларни белгилаш ва натижаларни баҳолашга ўзгаради.

Муаллифлар технологиянинг бир неча компания ёки давлатлар қўлида тўпланиб қолиши хавфли эканини қайд этишди. Улар халқаро мувофиқлаштириш механизмларини яратиш, хавфлар хавфсизлик чораларидан ўзиб кетган тақдирда пойгани секинлаштириш ва сунъий интеллект тизимларининг барқарорлигини таъминловчи глобал стандартларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.

OpenAISam AltmanСунъий IntelлектAGIТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганxAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганБугун, 22:56Андрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиАндрев Янг Вашингтонни кутишдан воз кечиб янги стартапга қўл урдиБугун, 22:28Хакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиХакерлар 100 дан ортиқ ташкилотнинг Oracle ПеоплеСофт серверларини бузиб кирдиБугун, 21:55Amazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиAmazon сунъий интеллект пойгаси учун 17,5 миллиард доллар қарз оладиБугун, 20:30Google Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиGoogle Pixel смартфонларидаги чексиз қайта юкланиш муаммоси ҳал этилмадиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус