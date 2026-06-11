Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилди

·34·Техно
Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилди

Корнелл университети тадқиқотчилари литий-ионли аккумуляторларни қайта ишлашнинг янги технологиясини тақдим этишди. Бу усул батареяларни мураккаб ва қиммат жараёнларсиз қайта тиклаш имконини беради. Олимлар батареяларни кукун ҳолатига келтириш ёки материалларни эритиш ўрнига, мавжуд электродларни тозалаш ва улардан қайта фойдаланишни таклиф қилмоқдалар. Ушбу ишланма ДЕЭР (Директ Электроде-то-Электроде Регенератион) номини олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда ишлатилган аккумуляторларнинг аксарияти икки усулда қайта ишланади: юқори ҳароратда эритилади ёки «қора масса» деб аталадиган кукун ҳолатига келтирилиб, ундан кимёвий йўл билан қимматбаҳо металлар ажратиб олинади. Ҳар иккала жараён ҳам катта миқдорда энергия, сув ва реагентларни талаб қилади. Янги ёндашув эса батареянинг асосий қисмларини парчаламасдан иш кўришга имкон беради.

Тадқиқот муаллифларининг сўзларига кўра, аккумуляторлар деградациясининг асосий сабаби электродларнинг бузилиши эмас, балки уларнинг юзасида ножўя кимёвий бирикмалар қатламининг ҳосил бўлишидир. Бу қатлам литий ионларининг ҳаракатига тўсқинлик қилади, натижада батарея сиғими пасаяди. ДЕЭР технологияси электродларни махсус ДМИ (1,3-диметил-2-имидазолидинон) моддаси асосидаги эритмада тозалашни кўзда тутади.

Лаборатория синовларида олимлар батареяларнинг дастлабки сиғимини 95 фоизгача тиклашга муваффақ бўлишди. Иқтисодий моделлаштириш шуни кўрсатдики, янги усул анъанавий қайта ишлашга қараганда аккумуляторлар ишлаб чиқариш таннархини тахминан 56 фоизга камайтириши мумкин. Шунингдек, ушбу технология энергия ва сув сарфини ҳамда зарарли чиқиндилар миқдорини сезиларли даражада қисқартиради.

Ишлаб чиқувчиларнинг фикрича, ушбу метод электромобиллар бозори ва энергияни сақлаш тизимлари ўсаётган бир пайтда жуда долзарб бўлади. Ҳозирда технология ўз сиғимининг 70–80 фоизини сақлаб қолган батареяларда муваффақиятли синовдан ўтказилди. Навбатдаги босқич жараённи саноат миқёсига олиб чиқиш ва янада мураккаб деградация ҳолатлари устида ишлашдан иборат бўлади.

ЭлектромобилАккумуляторТехнологияЭкологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опендоор Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаОпендоор Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Anthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Дарио Амодеи бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Венера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиВенера-Д миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25Sam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаSam Altman ва Жакуб Пачокки OpenAI келажаги ҳамда учинчи фаза ҳақидаБугун, 23:28Intel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиIntel ноутбуклар нархини кескин пасайтиришнинг янги усулини ўйлаб топдиБугун, 23:21xAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганxAI муҳандиси Grok хавфсизлиги ҳақида огоҳлантиргани учун ишдан бўшатилганБугун, 22:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус