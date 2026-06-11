RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилди

·31·Техно
RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилди

Коолер Мастер компанияси ўзининг янги, чекланган миқдордаги Cosmos Голд Limited Эдитион иш столи компьютерини намойиш этди. Ушбу тизим 16 ядро ва 32 оқимли, Боост частотаси 5,6 ГГс гача етадиган энг кучли AMD Ryzen 9 9950X3D процессори базасида йиғилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

График қувват учун Blackwell архитектурасига асосланган, 32 GB хотирага эга махсус NVIDIA GeForce RTX 5090 видеокартаси масъулдир. Тизимнинг асоси сифатида Asus РОГ Кросшаир Х870E Ҳеро она платаси танланган бўлиб, у 64 GB DDR5 (4 х 16 GB) тезкор хотира ва 2 TB ҳажмли PCIe Ген4 SSD билан жиҳозланган.

Компьютернинг барқарор ишлашини 80 Plus Платинум сертификатига эга 2000 ваттли қувват манбаи таъминлайди. Совутиш тизимига алоҳида эътибор қаратилган: Коолер Мастер Атмос ИИ 360 суюқлик совутиш тизими, иккита 200 мм ли олд ва битта 120 мм ли орқа вентиляторлар ҳатто максимал юкламада ҳам ҳарорат ва шовқинни паст даражада ушлаб туради.

КОСМОС Голд корпуси тахминан 45 кг вазнга эга бўлиб, у USB 3.2, 20 Гбит/с тезликдаги USB-C, Wi-Fi 7 ва Etherнет каби замонавий интерфейслар билан таъминланган. Қурилма Windows 11 Ҳоме операцион тизими бошқаруви остида ишлайди.

Коолер МастерNVIDIARTX 5090Ryzen 9 9950X3DГаминг ПК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58Opendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаOpendoor Ҳиндистондан чиқмоқда: Сунъий интеллект аутсорсингни ўзгартирмоқдаБугун, 04:27Электромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиЭлектромобилларнинг «ўлик» аккумуляторларини тикловчи суюқлик топилдиБугун, 03:57Anthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаAnthropic раҳбари Dario Amodei бошқарувда кутилмаган усулни қўлламоқдаБугун, 03:52Venera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиVenera-D миссияси яқинлашмоқда: Сунъий йўлдош антеннаси синовдан ўтдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус