RTX 5090 ва Ryzen 9 9950X3D: Коолер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион тақдим этилди
Коолер Мастер компанияси ўзининг янги, чекланган миқдордаги Cosmos Голд Limited Эдитион иш столи компьютерини намойиш этди. Ушбу тизим 16 ядро ва 32 оқимли, Боост частотаси 5,6 ГГс гача етадиган энг кучли AMD Ryzen 9 9950X3D процессори базасида йиғилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
График қувват учун Blackwell архитектурасига асосланган, 32 GB хотирага эга махсус NVIDIA GeForce RTX 5090 видеокартаси масъулдир. Тизимнинг асоси сифатида Asus РОГ Кросшаир Х870E Ҳеро она платаси танланган бўлиб, у 64 GB DDR5 (4 х 16 GB) тезкор хотира ва 2 TB ҳажмли PCIe Ген4 SSD билан жиҳозланган.
Компьютернинг барқарор ишлашини 80 Plus Платинум сертификатига эга 2000 ваттли қувват манбаи таъминлайди. Совутиш тизимига алоҳида эътибор қаратилган: Коолер Мастер Атмос ИИ 360 суюқлик совутиш тизими, иккита 200 мм ли олд ва битта 120 мм ли орқа вентиляторлар ҳатто максимал юкламада ҳам ҳарорат ва шовқинни паст даражада ушлаб туради.
КОСМОС Голд корпуси тахминан 45 кг вазнга эга бўлиб, у USB 3.2, 20 Гбит/с тезликдаги USB-C, Wi-Fi 7 ва Etherнет каби замонавий интерфейслар билан таъминланган. Қурилма Windows 11 Ҳоме операцион тизими бошқаруви остида ишлайди.
…