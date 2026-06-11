Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқди

·12·Техно
Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқди

Россия ритейлерлари апрель ойи охирида халқаро дебюти бўлиб ўтган янги ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини сотишни бошладилар. Бу ҳақда маиший техника ва электроника етказиб берувчи йирик диҲоусе компанияси матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгилик ўз сериясида қутидан чиқиши билан Xiaomi HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайдиган илк қурилмага айланди. Смартфоннинг асосий хусусиятларидан бири унинг 6,9 дюймли, 120 Гс янгиланиш частотаси ва 800 нит ёрқинликка эга бўлган ЛКД экранидир.

Қурилма унумдорлиги учун Унисок Т7250 процессори масъул бўлиб, у 16 ва 8 мегапикселли камералар билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфонга 6000 мАс сиғимли, 15 В қувватланишни қўллаб-қувватлайдиган аккумулятор ўрнатилган.

Поко К81 Pro бозорда уч хил рангда — яшил, қора ва олтин рангларда тақдим этилмоқда. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига қараб уч хил хотира конфигурациясидан бирини танлашлари мумкин.

ПокоXiaomiСмартфонТехнологияHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиКАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиБугун, 08:59Россияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиРоссияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиБугун, 08:25Рақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиРақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиБугун, 07:56SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаSpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаБугун, 06:53Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниOppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайниБугун, 05:59Xiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланXiaomi 17Т ва 17Т Pro: 7000 мА·соат батарея ва 5 йиллик кафолат биланБугун, 05:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус