Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқди
Россия ритейлерлари апрель ойи охирида халқаро дебюти бўлиб ўтган янги ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини сотишни бошладилар. Бу ҳақда маиший техника ва электроника етказиб берувчи йирик диҲоусе компанияси матбуот хизмати хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгилик ўз сериясида қутидан чиқиши билан Xiaomi HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайдиган илк қурилмага айланди. Смартфоннинг асосий хусусиятларидан бири унинг 6,9 дюймли, 120 Гс янгиланиш частотаси ва 800 нит ёрқинликка эга бўлган ЛКД экранидир.
Қурилма унумдорлиги учун Унисок Т7250 процессори масъул бўлиб, у 16 ва 8 мегапикселли камералар билан жиҳозланган. Шунингдек, смартфонга 6000 мАс сиғимли, 15 В қувватланишни қўллаб-қувватлайдиган аккумулятор ўрнатилган.
Поко К81 Pro бозорда уч хил рангда — яшил, қора ва олтин рангларда тақдим этилмоқда. Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларига қараб уч хил хотира конфигурациясидан бирини танлашлари мумкин.
…