iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендлар

·24·Техно
iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендлар

«ЮКасса» тўлов сервиси ва «СберМобайл» оператори мутахассислари 2026-йил баҳорида смартфон бозоридаги асосий тенденцияларни таҳлил қилиб, фойдаланувчиларнинг брендларга бўлган садоқатини ўрганишди. Тадқиқотга кўра, Россия электроника бозорида савдо ҳажми 18 фоизга ошган бўлса-да, ўртача харид суммаси 17 фоизга пасайиб, 11 480 рублни ташкил этган. Экспертлар буни қурилмаларнинг хизмат қилиш муддати узайгани ва харидорларнинг ўрта тоифадаги ишончли моделларга кўпроқ эътибор қаратаётгани билан изоҳлашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфонлар рейтингида iPhone 11 базавий модели кетма-кет иккинчи йил етакчиликни қўлдан бой бермаяпти. Иккинчи ўринни Realme Ноте 50 эгаллаган бўлса, кучли бешликдаги энг катта ўзгариш Samsung Galaxy А16 моделининг кескин кўтарилиши бўлди. Ушбу смартфон ўтган йилги бронза эгаси iPhone 13 ҳамда Xiaomi брендининг Redmi 9А ва Redmi 9К NFC каби моделларини ортда қолдириб, учинчи поғонага жойлашди. Redmi 9К NFC эса ҳали ҳам ўз оммабоплигини сақлаб қолган ҳолда бешинчи ўринни банд этиб турибди.

Қурилмалардан фойдаланиш таҳлили қизиқарли қонуниятларни юзага чиқарди. iPhone эгалари Samsung фойдаланувчиларига қараганда 30 фоиз, Xiaomi эгаларига қараганда эса 15 фоиз кўпроқ мобил интернет сарфлаши маълум бўлди. Бу Apple смартфонлари эгаларининг онлайн контент ва ижтимоий тармоқларда фаолроқ эканлигидан далолат беради.

Бошқа томондан, Samsung фойдаланувчилари телефон орқали мулоқот қилиш бўйича мутлақ етакчи бўлиб чиқди. Уларнинг қўнғироқлари давомийлиги iPhone эгаларига нисбатан 18 фоизга, Xiaomi фойдаланувчиларига қараганда эса 15 фоизга кўпроқдир. Умуман олганда, бозорда овозли алоқага бўлган талаб ортиб бормоқда: охирги бир йил ичида ўртача овозли трафик ҳажми 25 фоизга ўсган.

iPhoneSamsungXiaomiСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Куктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиКуктеч янги 90 В қувватли ихчам қувватлантиргични тақдим этадиБугун, 10:52NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиNASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиБугун, 10:26Starlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиStarlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиБугун, 10:22Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгWhоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгБугун, 09:58Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиКинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиБугун, 09:23Поэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаПоэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаБугун, 09:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус