iPhone интернет учун, Samsung эса суҳбатлар учун: 2026-йилги трендлар
«ЮКасса» тўлов сервиси ва «СберМобайл» оператори мутахассислари 2026-йил баҳорида смартфон бозоридаги асосий тенденцияларни таҳлил қилиб, фойдаланувчиларнинг брендларга бўлган садоқатини ўрганишди. Тадқиқотга кўра, Россия электроника бозорида савдо ҳажми 18 фоизга ошган бўлса-да, ўртача харид суммаси 17 фоизга пасайиб, 11 480 рублни ташкил этган. Экспертлар буни қурилмаларнинг хизмат қилиш муддати узайгани ва харидорларнинг ўрта тоифадаги ишончли моделларга кўпроқ эътибор қаратаётгани билан изоҳлашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфонлар рейтингида iPhone 11 базавий модели кетма-кет иккинчи йил етакчиликни қўлдан бой бермаяпти. Иккинчи ўринни Realme Ноте 50 эгаллаган бўлса, кучли бешликдаги энг катта ўзгариш Samsung Galaxy А16 моделининг кескин кўтарилиши бўлди. Ушбу смартфон ўтган йилги бронза эгаси iPhone 13 ҳамда Xiaomi брендининг Redmi 9А ва Redmi 9К NFC каби моделларини ортда қолдириб, учинчи поғонага жойлашди. Redmi 9К NFC эса ҳали ҳам ўз оммабоплигини сақлаб қолган ҳолда бешинчи ўринни банд этиб турибди.
Қурилмалардан фойдаланиш таҳлили қизиқарли қонуниятларни юзага чиқарди. iPhone эгалари Samsung фойдаланувчиларига қараганда 30 фоиз, Xiaomi эгаларига қараганда эса 15 фоиз кўпроқ мобил интернет сарфлаши маълум бўлди. Бу Apple смартфонлари эгаларининг онлайн контент ва ижтимоий тармоқларда фаолроқ эканлигидан далолат беради.
Бошқа томондан, Samsung фойдаланувчилари телефон орқали мулоқот қилиш бўйича мутлақ етакчи бўлиб чиқди. Уларнинг қўнғироқлари давомийлиги iPhone эгаларига нисбатан 18 фоизга, Xiaomi фойдаланувчиларига қараганда эса 15 фоизга кўпроқдир. Умуман олганда, бозорда овозли алоқага бўлган талаб ортиб бормоқда: охирги бир йил ичида ўртача овозли трафик ҳажми 25 фоизга ўсган.
…