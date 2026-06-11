Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгаллади

·24·Техно
Intel бозорни бой бермоқдами: Amazon топ-15 рўйхатини тўлиқ AMD эгаллади

AMD компаниясининг маркетинг бўйича директори Саса Маринковик ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида АҚШдаги энг оммабоп процессорларнинг топ-15 талиги акс этган скриншотни эълон қилди. Мазкур рўйхат тарихда илк бор тўлиқлигича фақатгина AMD моделлари билан тўлди. "15 тадан 15 таси. AMD процессорларининг ақлбовар қилмас қатори", — дея изоҳ қолдирди топ-менежер. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сотувлар бўйича Ryzen 7 9800X3D модели етакчилик қилмоқда, иккинчи ўринни эса Ryzen 5 5500 эгаллаган. Шунингдек, рўйхатдан Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D ҳамда Ryzen 5000, Ryzen 7000 ва Ryzen 9000 серияларининг бошқа бир қатор моделлари ўрин олган.

Бироқ ВККФ ресурсининг қайд этишича, баъзида Intel процессорлари барибир кучли ўн бешликка кириб турибди. Масалан, бугунги рейтингнинг 13-поғонасидан бир неча ой аввал бозорга чиққан 24 ядроли Intel Core Ultra 7 270К Plus жой олишга муваффақ бўлди.

Шунга қарамай, Amazon платформасидаги умумий тенденция фойдаланувчиларнинг AMD маҳсулотларига бўлган қизиқиши кескин ортганини кўрсатмоқда. Бу Intel учун бозор улушини сақлаб қолиш борасида жиддий сигнал бўлиши мумкин.

AMDIntelПроцессорAmazonТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиМобил аккумуляторлар даври тугамоқда: Anker раҳбари кутилмаган баёнот бердиБугун, 14:51Хитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиХитой SpaceX билан рақобатлашувчи Мосасаурус В ракета двигателини синовдан ўтказдиБугун, 14:28Эндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиЭндурансе Энергй океан тубидан энергия олиш учун 54 миллион доллар жалб қилдиБугун, 14:26Деэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиДеэзер Apple Мусик ва Spotify учун сунъий интеллект детекторини ишга туширдиБугун, 14:24DoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиDoorDash янги AI-чатботи орқали матн ва суратлар билан буюртма беришни йўлга қўйдиБугун, 14:23Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус