Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчи

·35·Техно
Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчи

АҚШ ҳарбийлари учун юқори манёврли космик кемалар яратишни режалаштираётган Қуантум Спасе стартапи 1,2 миллиард долларлик битим доирасида СПАК (махсус мақсадли сотиб олиш компанияси) орқали биржага чиқишини эълон қилди. 2021-йилда космик секторда оммалашган ушбу усул кўплаб инвесторлар учун муваффақиятсиз якунланган бўлса-да, Rocket Lab ва Планет каби лойиҳалар ўзини оқлади. Эндиликда Қуантум Спасе ҳам ушбу йўлдан бориб, SpaceX ва бошқа гигантлар яратган инвестиция тўлқинидан фойдаланмоқчи. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси Кам Гҳаффариан аввалроқ Интуитиве Мачинес лойиҳасини муваффақиятли йўлга қўйган эди. Ҳозирда 6,4 миллиард долларлик қийматга эга бўлган ушбу компания Ойга роботлаштирилган миссияларни юбормоқда. Гҳаффариан янги лойиҳаси орқали АҚШ Космик кучларининг (УС Спасе Форсе) орбиталараро ҳаракатланувчи ва бошқа аппаратлар билан учраша оладиган техникаларга бўлган ортиб бораётган эҳтиёжини қондиришни мақсад қилган.

Қуантум Спасе бошқарувига NASA собиқ администратори Жим Бриденстине тайинланган. Унинг сўзларига кўра, компания асосий эътиборни миллий хавфсизликка қаратади. Ҳозирда стартап олтита давлат дастурида, жумладан, Ойга парвоз қилиш лойиҳасида иштирок этмоқда. Бриденстине ўзининг сиёсий ва соҳавий тажрибасидан фойдаланиб, йирик давлат шартномаларини қўлга киритишни режалаштирмоқда.

Компаниянинг Ranger деб номланган космик кемаси Россия ва Хитойнинг янги авлод аппаратларига рақобатчи сифатида ишлаб чиқилган. Аксарият сунъий йўлдошлардан фарқли ўлароқ, Ranger катта миқдордаги ёқилғи захирасига эга бўлади ва юқори орбиталарда узоқ вақт қолиб, рақиб об' йўлдошларни кузатиш имконини беради. Шунингдек, у коинотда ёқилғи қуйиш имкониятига ҳам эга бўлиши кутилмоқда.

Қуантум Спасе аллақачон 6,2 миллиард долларлик Андромеда шартномасига қўшилиш учун танлаб олинган. Ушбу лойиҳа коинотда разведка ишларини олиб борувчи аппаратларни яратишга қаратилган. Компаниянинг асосий вазифаси 2030-йилдан бошланадиган реал молиялаштирилган миссиялар учун буюртмаларни қўлга киритишдан иборат бўлади.

Қуантум СпасеNASASpaceXКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаБугун, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус