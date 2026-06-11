Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйди
Россиянинг Т2 алоқа оператори (собиқ Tele2) таътил мавсуми муносабати билан абонентлар учун янги хизматни ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз тарифларидаги тўпланиб қолган дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс поездлари ҳамда автобуслари учун чипталарга алмаштиришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Хизматдан фойдаланиш учун Т2 мобил иловасига кириб, махсус "Алмаштириш" тугмасини босиш кифоя. Шундан сўнг тизим автоматик равишда QR-код яратади. Ушбу кодни Аэроэкспресс терминалларидаги турникетларда ёки аэропортларга қатновчи автобусларда сканер қилиш орқали йўл ҳақини тўлаш имконияти мавжуд.
Интернет-трафик ва дақиқалар эвазига олинган чипталар барча асосий йўналишлар бўйича амал қилади. Бу имконият нафақат тезюрар поездларни, балки аэропортлар ва метро бекатлари ўртасида қатновчи экспресс-автобусларни ҳам қамраб олади.
Ушбу янгилик операторнинг ўз экотизимини кенгайтириш ва мижозларга рақамли ресурслардан янада самарали фойдаланиш имконини бериш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ компания гигабайтларни кофе, кино чипталари ва бошқа хизматларга алмаштириш функциясини ҳам жорий этган эди.
…