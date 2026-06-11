Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйди

·21·Техно
Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйди

Россиянинг Т2 алоқа оператори (собиқ Tele2) таътил мавсуми муносабати билан абонентлар учун янги хизматни ишга туширди. Эндиликда фойдаланувчилар ўз тарифларидаги тўпланиб қолган дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс поездлари ҳамда автобуслари учун чипталарга алмаштиришлари мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хизматдан фойдаланиш учун Т2 мобил иловасига кириб, махсус "Алмаштириш" тугмасини босиш кифоя. Шундан сўнг тизим автоматик равишда QR-код яратади. Ушбу кодни Аэроэкспресс терминалларидаги турникетларда ёки аэропортларга қатновчи автобусларда сканер қилиш орқали йўл ҳақини тўлаш имконияти мавжуд.

Интернет-трафик ва дақиқалар эвазига олинган чипталар барча асосий йўналишлар бўйича амал қилади. Бу имконият нафақат тезюрар поездларни, балки аэропортлар ва метро бекатлари ўртасида қатновчи экспресс-автобусларни ҳам қамраб олади.

Ушбу янгилик операторнинг ўз экотизимини кенгайтириш ва мижозларга рақамли ресурслардан янада самарали фойдаланиш имконини бериш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ компания гигабайтларни кофе, кино чипталари ва бошқа хизматларга алмаштириш функциясини ҳам жорий этган эди.

Т2Tele2АэроэкспрессГигабайтТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаБугун, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус