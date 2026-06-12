Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Jeff Bezos ва Google компаниясининг Верилй бўлинмаси собиқ ҳаммуассиси Вик Бажаж томонидан ташкил этилган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилганини эълон қилди. Ушбу молиялаштириш босқичидан сўнг компаниянинг умумий қиймати 41 миллиард долларга етди. Инвестиция раундида шахсан Безоснинг ўзи, шунингдек, JPMorgan Часе, Goldman Sachs ва BlackRock каби йирик молия институтлари иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Прометеус ўз олдига “артифисиал генерал энгинеер” (универсал сунъий интеллект муҳандиси) яратишни мақсад қилган. Ушбу дастурий таъминот реактив двигателлардан тортиб мураккаб дори бирикмаларигача бўлган жисмоний тизимларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришни автоматлаштиришга қодир бўлади. Компаниянинг асосий амбицияси — муҳандислик ишларининг катта қисмини AI технологиялари билан алмаштиришдан иборат.
Безоснинг КНБК телеканалига берган интервюсига кўра, сунъий интеллект келтирадиган самарадорлик “мехнат тақчиллиги”га олиб келади. Бу кўплаб технологик етакчиларнинг ишсизлик ҳақидаги башоратларига зид келади. Безос AI иқтисодиётда маҳсулдорликни ошириб, турмуш даражасини кўтаришини, натижада одамлар камроқ ишлаш имкониятига эга бўлишини таъкидламоқда.
Ҳозирда Сан Франциско, Лондон ва Зурич шаҳарларида 150 нафар ходимга эга бўлган Прометеус ўзининг аниқ ишланмаларини сир сақламоқда. Жалб қилинган улкан капиталнинг асосий қисми ҳисоблаш қувватларини (компуте неедс) кенгайтиришга йўналтирилади. Amazon асосчиси сифатида Безос меҳнат ресурсларини бошқаришда катта тажрибага эга ва у янги технологиялар инсоният фаровонлиги учун хизмат қилишига ишонади.
…