Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·17·Техно
Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

Jeff Bezos ва Google компаниясининг Верилй бўлинмаси собиқ ҳаммуассиси Вик Бажаж томонидан ташкил этилган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилганини эълон қилди. Ушбу молиялаштириш босқичидан сўнг компаниянинг умумий қиймати 41 миллиард долларга етди. Инвестиция раундида шахсан Безоснинг ўзи, шунингдек, JPMorgan Часе, Goldman Sachs ва BlackRock каби йирик молия институтлари иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Прометеус ўз олдига “артифисиал генерал энгинеер” (универсал сунъий интеллект муҳандиси) яратишни мақсад қилган. Ушбу дастурий таъминот реактив двигателлардан тортиб мураккаб дори бирикмаларигача бўлган жисмоний тизимларни лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришни автоматлаштиришга қодир бўлади. Компаниянинг асосий амбицияси — муҳандислик ишларининг катта қисмини AI технологиялари билан алмаштиришдан иборат.

Безоснинг КНБК телеканалига берган интервюсига кўра, сунъий интеллект келтирадиган самарадорлик “мехнат тақчиллиги”га олиб келади. Бу кўплаб технологик етакчиларнинг ишсизлик ҳақидаги башоратларига зид келади. Безос AI иқтисодиётда маҳсулдорликни ошириб, турмуш даражасини кўтаришини, натижада одамлар камроқ ишлаш имкониятига эга бўлишини таъкидламоқда.

Ҳозирда Сан Франциско, Лондон ва Зурич шаҳарларида 150 нафар ходимга эга бўлган Прометеус ўзининг аниқ ишланмаларини сир сақламоқда. Жалб қилинган улкан капиталнинг асосий қисми ҳисоблаш қувватларини (компуте неедс) кенгайтиришга йўналтирилади. Amazon асосчиси сифатида Безос меҳнат ресурсларини бошқаришда катта тажрибага эга ва у янги технологиялар инсоният фаровонлиги учун хизмат қилишига ишонади.

Jeff BezosПрометеусСунъий IntelлектИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиХитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиБугун, 00:59200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиSamsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиБугун, 23:23Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиРоссия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиБугун, 21:56SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус