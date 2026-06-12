Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилди

·41·Техно
Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилди

Гуманоид роботлар ҳали завод ишчиларининг ўрнини тўлиқ босишга тайёр эмас, бироқ саноат кутишни истамаяпти. Ишчи кучи етишмовчилиги шароитида ишлаб чиқарувчилар одатий чекловларсиз тезкор автоматлаштиришни вада қилаётган стартапларга катта қизиқиш билдирмоқда. Барселонада асос солинган Текер айнан шу йўналишда фаолият юритиб, фақат битта вазифа учун ўргатилган роботлардан воз кечишни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Текер роботлари Boston Dynamics каби қатъий шаклга эга гуманоидлардан фарқли ўлароқ, қайта конфигурация қилинадиган қилиб яратилган. Уларнинг қўллари ва умумий тузилиши бажариладиган вазифага қараб ўзгартирилиши мумкин. Бу роботлар омборларда кийим-кечакларни қадоқлашдан тортиб, шиша ва банкаларни саралашгача бўлган мураккаб жараёнларни бажара олади. Зара брендининг эгаси бўлган Индитех компанияси стартапнинг илк инвесторларидан бири бўлгани лойиҳанинг истиқболи юқори эканидан далолат беради.

Компания Европадаги робототехника соҳасида энг йирик Сериес А инвестиция раундини якунлаб, 85 миллион доллар маблағ тўплади. Ушбу раундга Американинг КРВ венчур жамғармаси бошчилик қилди, шунингдек, Samsung ва ЛВМҲ раҳбари Бернард Арнаулт билан боғлиқ бўлган Аглае Вентурес ҳам сармоядорлар қаторидан жой олди. Текер ҳаммуассиси Карла Гомес Кано ҳозирда Samsung билан ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб борилаётганини маълум қилди.

Текер жамоаси тажриба лойиҳалари билан чекланиб қолмасдан, тўғридан-тўғри логистика ва операцион жараёнларга кириб боришни кўзламоқда. Компания Барселонада ўзининг шоурумини очган ва тез орада Европа, АҚШ ҳамда Осиё бўйлаб кенгайишни режалаштирмоқда. Ҳозирда стартапга 15 мингдан ортиқ ишга жойлашиш бўйича аризалар келиб тушган ва йил якунига қадар ходимлар сонини 120 нафаргача етказиш режалаштирилган.

ТекерРобототехникаСунъий IntelлектСтартапSamsung
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиХитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушдиБугун, 00:59200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиSamsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиБугун, 23:23Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиРоссия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус