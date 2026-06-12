Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этди
Ҳиндистоннинг Аватаар AI стартапи маҳаллий маданиятни тушунадиган ва юқори тезликда ишлайдиган Варя номли янги видео генерация моделини эълон қилди. Ушбу модел Ҳиндистон ҳукуматининг 1,2 миллиард долларлик Индиа AI Миссион дастури доирасида танлаб олинган 12 та лойиҳадан бири ҳисобланади. Варя модели Алибаба томонидан тақдим этилган Ван 2.2 очиқ модели асосида, дистиллаш техникаси ёрдамида яратилган бўлиб, у асл нусхадан 10 баравар тезроқ ишлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Техник жиҳатдан Варя NVIDIA Ҳ200 GPU қурилмасида 5 сонияли 720п сифатидаги видеони бор-йўғи 45 сонияда ярата олади. Таққослаш учун, Ван 2.2 моделига бунинг учун 1230 сония талаб этилади. Энг муҳими, моделнинг нархи рақобатчилардан сезиларли даражада арзон. Аватаар ҳар бир сония видео учун 0,005 доллар ҳақ олади, бу эса Вео, Клинг, Лума ва Runway каби глобал платформалар нархидан қарийб 20 баравар камдир.
Варя моделининг асосий устунлиги унинг Ҳиндистон маданий муҳитига мослашганидадир. У маҳаллий байрамлар, миллий таомлар, кийим-кечаклар ва архитектура намуналарини аниқ таний олади. Кўплаб глобал моделлар кўпинча стереотипларга таяниб хато қилса, Аватаар махсус сараланган маълумотлар ёрдамида ушбу муаммони ҳал қилган. Бу э-тижорат ва контент яратувчилар учун катта имкониятлар очади.
Ҳозирда Варя модели Ҳиндистоннинг AI Кош порталида очиқ вазнли модел сифатида жойлаштирилган. Бу шуни англатадики, дастурчилар уни ўз серверларига ўрнатишлари ёки эҳтиёжларига қараб ўзгартиришлари мумкин. Шунингдек, Аватаар ушбу технологияни Ҳиггсфиелд ва Adobe Firefly каби воситалар билан интеграция қилишни режалаштирмоқда. Фойдаланувчилар моделни компания сайтида матнли буйруқлар ёки намунавий расмлар орқали синаб кўришлари мумкин.
…