Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этди

·25·Техно
Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этди

Ҳиндистоннинг Аватаар AI стартапи маҳаллий маданиятни тушунадиган ва юқори тезликда ишлайдиган Варя номли янги видео генерация моделини эълон қилди. Ушбу модел Ҳиндистон ҳукуматининг 1,2 миллиард долларлик Индиа AI Миссион дастури доирасида танлаб олинган 12 та лойиҳадан бири ҳисобланади. Варя модели Алибаба томонидан тақдим этилган Ван 2.2 очиқ модели асосида, дистиллаш техникаси ёрдамида яратилган бўлиб, у асл нусхадан 10 баравар тезроқ ишлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Техник жиҳатдан Варя NVIDIA Ҳ200 GPU қурилмасида 5 сонияли 720п сифатидаги видеони бор-йўғи 45 сонияда ярата олади. Таққослаш учун, Ван 2.2 моделига бунинг учун 1230 сония талаб этилади. Энг муҳими, моделнинг нархи рақобатчилардан сезиларли даражада арзон. Аватаар ҳар бир сония видео учун 0,005 доллар ҳақ олади, бу эса Вео, Клинг, Лума ва Runway каби глобал платформалар нархидан қарийб 20 баравар камдир.

Варя моделининг асосий устунлиги унинг Ҳиндистон маданий муҳитига мослашганидадир. У маҳаллий байрамлар, миллий таомлар, кийим-кечаклар ва архитектура намуналарини аниқ таний олади. Кўплаб глобал моделлар кўпинча стереотипларга таяниб хато қилса, Аватаар махсус сараланган маълумотлар ёрдамида ушбу муаммони ҳал қилган. Бу э-тижорат ва контент яратувчилар учун катта имкониятлар очади.

Ҳозирда Варя модели Ҳиндистоннинг AI Кош порталида очиқ вазнли модел сифатида жойлаштирилган. Бу шуни англатадики, дастурчилар уни ўз серверларига ўрнатишлари ёки эҳтиёжларига қараб ўзгартиришлари мумкин. Шунингдек, Аватаар ушбу технологияни Ҳиггсфиелд ва Adobe Firefly каби воситалар билан интеграция қилишни режалаштирмоқда. Фойдаланувчилар моделни компания сайтида матнли буйруқлар ёки намунавий расмлар орқали синаб кўришлари мумкин.

Аватаар AIВаряСунъий IntelлектҲиндистонNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиSpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиБугун, 05:55OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаOpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаБугун, 05:23Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53Jeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиJeff Bezos асос солган Прометеус стартапи 12 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди