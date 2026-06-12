АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошланди
Вашингтон штатида тутилган карбонат ангидрид гази ва қайта тикланувчи электр энергиясидан авиация ёқилғиси ишлаб чиқарувчи АҚШдаги биринчи тижорий завод иш бошлади. Калифорнияда жойлашган Твельве технологик компанияси Мозес-Лейк шаҳрида АирПлант Оне деб номланган янги корхонани ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Завод Э-Жет деб аталувчи синтетик экологик тоза авиация ёқилғисини ишлаб чиқаради. Бу маҳсулот тутилган КО2, сув ва қайта тикланувчи энергия ёрдамида энергияни суюқликка айлантириш технологияси асосида яратилади. Авиация ёқилғисидан ташқари, корхонада кундалик товарлар ишлаб чиқаришда хомашё бўлиб хизмат қилувчи Э-Напҳта кимёвий маҳсулоти ҳам тайёрланади.
АирПлант Оне тизимининг асоси электролизер қурилмаси бўлиб, у карбонат ангидрид ва сувни суюқ углеводородларга айлантиради. Олинган Э-Жет ёқилғиси кимёвий жиҳатдан қазиб олинадиган ёқилғи билан бир хил бўлиб, АСТМ сертификатлаш стандартларига тўлиқ жавоб беради. Бу эса авиакомпанияларга самолёт двигателлари ёки мавжуд инфратузилмани ўзгартирмасдан ушбу ёқилғидан фойдаланиш имконини беради.
Твельве компанияси асосчиси ва бош директори Ничолас Фландерснинг таъкидлашича, жаҳон иқтисодиётини ҳаракатга келтирувчи ёқилғини ҳавонинг ўзидан ишлаб чиқариш гипотезаси бугун ҳақиқатга айланди. Ушбу технология ўсимлик мойи ёки қишлоқ хўжалиги чиқиндиларига асосланган бошқа усуллардан фарқли ўлароқ, ресурслар чекланганлиги муаммосига дуч келмайди ва кенг миқёсда ишлаб чиқариш учун қулайроқ ҳисобланади.
…