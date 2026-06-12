АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошланди

·0·Техно
АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошланди

Вашингтон штатида тутилган карбонат ангидрид гази ва қайта тикланувчи электр энергиясидан авиация ёқилғиси ишлаб чиқарувчи АҚШдаги биринчи тижорий завод иш бошлади. Калифорнияда жойлашган Твельве технологик компанияси Мозес-Лейк шаҳрида АирПлант Оне деб номланган янги корхонани ишга туширди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Завод Э-Жет деб аталувчи синтетик экологик тоза авиация ёқилғисини ишлаб чиқаради. Бу маҳсулот тутилган КО2, сув ва қайта тикланувчи энергия ёрдамида энергияни суюқликка айлантириш технологияси асосида яратилади. Авиация ёқилғисидан ташқари, корхонада кундалик товарлар ишлаб чиқаришда хомашё бўлиб хизмат қилувчи Э-Напҳта кимёвий маҳсулоти ҳам тайёрланади.

АирПлант Оне тизимининг асоси электролизер қурилмаси бўлиб, у карбонат ангидрид ва сувни суюқ углеводородларга айлантиради. Олинган Э-Жет ёқилғиси кимёвий жиҳатдан қазиб олинадиган ёқилғи билан бир хил бўлиб, АСТМ сертификатлаш стандартларига тўлиқ жавоб беради. Бу эса авиакомпанияларга самолёт двигателлари ёки мавжуд инфратузилмани ўзгартирмасдан ушбу ёқилғидан фойдаланиш имконини беради.

Твельве компанияси асосчиси ва бош директори Ничолас Фландерснинг таъкидлашича, жаҳон иқтисодиётини ҳаракатга келтирувчи ёқилғини ҳавонинг ўзидан ишлаб чиқариш гипотезаси бугун ҳақиқатга айланди. Ушбу технология ўсимлик мойи ёки қишлоқ хўжалиги чиқиндиларига асосланган бошқа усуллардан фарқли ўлароқ, ресурслар чекланганлиги муаммосига дуч келмайди ва кенг миқёсда ишлаб чиқариш учун қулайроқ ҳисобланади.

АвиацияЭкологияТехнологияТвельвеЭ-Жет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиSpaceX рекордга яқинлашди: Falcon 9 поғонаси 34-марта коинотга учдиБугун, 05:55Аватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиАватаар Ҳиндистон учун арзон ва тезкор Варя видео AI моделини тақдим этдиБугун, 05:51OpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаOpenAI ва Visa сунъий интеллект агентлари учун тўлов тизимини яратмоқдаБугун, 05:23Эқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиЭқуал AI ҳиндистонликларни кераксиз қўнғироқлардан ҳимоя қилиш учун 30 млн доллар жалб қилдиБугун, 04:53SpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаSpaceX IPO арафасида: СПВ тузилмалари инвесторлар учун хавф туғдирмоқдаБугун, 02:52Текер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиТекер универсал завод роботларини яратиш учун 85 млн доллар жалб қилдиБугун, 01:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди