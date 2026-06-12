Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилди
Samsung компанияси ўзининг буклама флагмани — Galaxy Z Фолд7 смартфонлари учун One UI 8.5 интерфейсининг июн ойи янгиланишини тарқатишни бошлади. Дастурий таъминот Ф966НКСУАБЗF1 рақами остида чиқмоқда ва ҳозирда Жанубий Кореядаги фойдаланувчилар учун очиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бошқа ҳудудларда, жумладан, глобал бозорда ҳам ушбу янгиланиш яқин ҳафталар ичида пайдо бўлиши кутилмоқда. Samsung одатда ўзининг уй бозорида муваффақиятли синовдан ўтган прошивкаларни босқичма-босқич бошқа мамлакатларда ҳам жорий этади. Ҳозирча гап СМ-Ф966Н модели учун мўлжалланган йиғилма ҳақида кетмоқда.
One UI 8.5 — бу Android 16 операцион тизимига асосланган оралиқ янгиланиш бўлиб, у асосан тизимдаги хатоликларни тузатиш, барқарорликни ошириш ва интерфейсдаги кичик ўзгаришларни ўз ичига олади. Фойдаланувчилар ушбу янгиланиш орқали қурилманинг янада равон ишлашига гувоҳ бўлишлари мумкин.
Ушбу маълумотни Samsung прошивкалари ва One UI тизимининг илк версиялари ҳақидаги хабарлари билан танилган инсайдер @тарунватс33 эълон қилди. У бренд қурилмалари учун чиқадиган янгиланишларни расмий анонслардан аввалроқ қайд этиб бориши билан машҳур.
…