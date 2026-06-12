СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этади
Oraдан икки йил ўтиб, СанДиск компанияси Computex 2026 кўргазмасида 4 TB ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини сотувга чиқаришга тайёрланаётганини маълум қилди. Бу қурилмалар СД Ассосиатион томонидан ишлаб чиқилган Секуре Дигитал Ultra Капаситй (СДУК) стандартига асосланган бўлиб, ушбу технология назарий жиҳатдан 2 TB дан 128 TB гача бўлган маълумотларни сақлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги 8 TB сиғимли СД-карталар СанДиск Ultra линияси доирасида чиқарилади. Шунингдек, компания смартфон ва ихчам гаджетлар учун мўлжалланган 4 TB ҳажмли микроСДУК карталарини ҳам намойиш этди. Бу кўрсаткичлар ҳозирги кундаги энг юқори сиғимли хотира карталари имкониятларидан бир неча баробар юқоридир.
Бироқ, янги технологиянинг асосий камчилиги унинг мослашувчанлигида — СДУК карталари эски турдаги кард-ридерлар ва қурилмалар билан ишламайди. Ҳозирги вақтда бозорда ушбу стандартни қўллаб-қувватлайдиган оммавий қурилмалар деярли мавжуд эмас, бу эса фойдаланувчилардан янги ускуналар харид қилишни талаб этади.
Вазият 2019-йилда тақдим этилган микроСД Эхпресс стандартини эслатиб юбормоқда. Мазкур технология олти йил давомида деярли ишлатилмади ва фақат Нинтендо Свитч 2 консоли чиққандан кейингина оммалаша бошлади. СанДиск янги карталари ҳам профессионал видео операторлар ва юқори аниқликдаги контент яратувчилар учун мўлжалланган бўлиши кутилмоқда.
…