Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилди

·0·Техно
Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилди

eBay савдо платформасида NVIDIA компанияси томонидан расман чиқарилмаган GeForce RTX 2080 Ти Супер видеокартасининг тўлиқ ишчи ҳолатдаги муҳандислик намунаси пайдо бўлди. Ушбу ноёб қурилма коллекционерлар томонидан бир зумда сотиб олинди. ПГ151 маркировкали босма плата таҳлилига кўра, карта флагман GeForce RTX 2080 Ти ва ярим профессионал Титан RTX ўртасидаги оралиқ ечим сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Манбаларнинг таъкидлашича, NVIDIA ичида ушбу лойиҳа норасмий равишда «Титан қотили» деб номланган. Техник хусусиятларига кўра, прототип ҳақиқатан ҳам оддий RTX 2080 Ти моделидан кўра Титан RTX'га яқинроқ. Унинг асосида 4608 та КУДА ядросига эга тўлиқ ТУ102 график процессори ётади — бу Титан RTX билан бир хил кўрсаткичдир. Таққослаш учун, серияли RTX 2080 Ти модели 4352 та КУДА ядросига эга эди.

Хотира қуйи тизими ҳам ҳайратланарли: карта 384 битли шина ва 12 GB GDDR6 хотира билан жиҳозланган, чакана савдодаги RTX 2080 Ти эса 11 GB хотира ва 352 битли шина билан чекланган эди. Экспертларнинг фикрича, лойиҳа ишлаб чиқишнинг сўнгги босқичида бекор қилинган. Сабаби, янги модел 2500 долларлик Титан RTX унумдорлигига жуда яқинлашиб қолган ва компания ичида кераксиз рақобатни келтириб чиқариши мумкин бўлган.

Дизайн нуқтаи назаридан, ушбу тезлаткич Туринг авлодининг бир нечта моделлари элементларини ўзида мужассам этган. Видеокарта Супер линиясига хос ялтироқ қопламага эга, аммо у даврдаги серияли карталарда учрамайдиган бутунлай қора иссиқлик тарқатиш пластинаси билан жиҳозланган. Қизиқарли жиҳати, корпусда RTX 2080 Супер ёзуви бўлса-да, плата ва хусусиятлар айнан Ти версиясига мос келади.

RTX 2080 Ти Супер дўконларга етиб бормагани сабабли, замонавий NVIDIA драйверлари уни автоматик танимайди. Сотувчининг сўзларига кўра, картани ишга тушириш учун драйвернинг ИНФ-файлларидаги идентификаторларни қўлда таҳрирлаш ва Windows 10 тизимини тест режимига ўтказиш талаб этилган. Шундан сўнг карта тизимда муваффақиятли аниқланган ва барча стресс-тестлардан муаммосиз ўтган.

NVIDIAGeForceRTX 2080 Ти СуперТитан RTXТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаАҚШда жосуслик ҳақидаги қонун муддати илк бор тугамоқдаБугун, 11:50Vivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиVivo Х Фолд 6: ПК режими ва сичқонча ёрдамида тўлиқ иш станциясига айланадиБугун, 11:26Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиElon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолдиБугун, 10:53Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди