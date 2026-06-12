Титан қотили илк бор жонли кўринишда: GeForce RTX 2080 Ти Супер намойиш этилди
eBay савдо платформасида NVIDIA компанияси томонидан расман чиқарилмаган GeForce RTX 2080 Ти Супер видеокартасининг тўлиқ ишчи ҳолатдаги муҳандислик намунаси пайдо бўлди. Ушбу ноёб қурилма коллекционерлар томонидан бир зумда сотиб олинди. ПГ151 маркировкали босма плата таҳлилига кўра, карта флагман GeForce RTX 2080 Ти ва ярим профессионал Титан RTX ўртасидаги оралиқ ечим сифатида ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Манбаларнинг таъкидлашича, NVIDIA ичида ушбу лойиҳа норасмий равишда «Титан қотили» деб номланган. Техник хусусиятларига кўра, прототип ҳақиқатан ҳам оддий RTX 2080 Ти моделидан кўра Титан RTX'га яқинроқ. Унинг асосида 4608 та КУДА ядросига эга тўлиқ ТУ102 график процессори ётади — бу Титан RTX билан бир хил кўрсаткичдир. Таққослаш учун, серияли RTX 2080 Ти модели 4352 та КУДА ядросига эга эди.
Хотира қуйи тизими ҳам ҳайратланарли: карта 384 битли шина ва 12 GB GDDR6 хотира билан жиҳозланган, чакана савдодаги RTX 2080 Ти эса 11 GB хотира ва 352 битли шина билан чекланган эди. Экспертларнинг фикрича, лойиҳа ишлаб чиқишнинг сўнгги босқичида бекор қилинган. Сабаби, янги модел 2500 долларлик Титан RTX унумдорлигига жуда яқинлашиб қолган ва компания ичида кераксиз рақобатни келтириб чиқариши мумкин бўлган.
Дизайн нуқтаи назаридан, ушбу тезлаткич Туринг авлодининг бир нечта моделлари элементларини ўзида мужассам этган. Видеокарта Супер линиясига хос ялтироқ қопламага эга, аммо у даврдаги серияли карталарда учрамайдиган бутунлай қора иссиқлик тарқатиш пластинаси билан жиҳозланган. Қизиқарли жиҳати, корпусда RTX 2080 Супер ёзуви бўлса-да, плата ва хусусиятлар айнан Ти версиясига мос келади.
RTX 2080 Ти Супер дўконларга етиб бормагани сабабли, замонавий NVIDIA драйверлари уни автоматик танимайди. Сотувчининг сўзларига кўра, картани ишга тушириш учун драйвернинг ИНФ-файлларидаги идентификаторларни қўлда таҳрирлаш ва Windows 10 тизимини тест режимига ўтказиш талаб этилган. Шундан сўнг карта тизимда муваффақиятли аниқланган ва барча стресс-тестлардан муаммосиз ўтган.
…